an den Leibhaftigen glauben Dreiviertel der Deutschen nicht, aber viele von denen sind Mitglieder von Kirchen, die seine Existenz offiziell nicht in Frage stellen. Wie passt das zusammen? Vielen reicht es nun, sie wollen sich nicht mehr mit etwas verbinden, was sie für Kokolores halten, die Existenz des Teufels zum Beispiel, die unbefleckte Empfängnis, Jesus' Auferstehung zu Ostern. Sie glauben vielleicht noch an einen Gott, aber nicht an die Erzählungen der Kirche.

Diesem Thema widmet sich die Titelgeschichte vom neuen SPIEGEL, der heute, am Ostersamstag, an den Kiosken liegt. Wir haben dazu eine Umfrage machen lassen, wie die Deutschen glauben, und Dietmar Pieper erzählt Geschichten vom Glauben und Zweifeln, wobei die Zweifel größer werden. "Der Himmel ist leer", lautet die Überschrift seines Textes.

Ein milder Innenminister?

Michael Trammer/ imago Abschiebung vom Flughafen München nach Afghanistan

Seehofer paradox, das ist neuerdings zu besichtigen. Seine Flüchtlingspolitik gilt einigen Parteifreunden aus CDU und CSU als zu lasch, seitdem er sich mit Arbeitsminister Heil auf einen Kompromiss geeinigt hat. Es geht da unter anderem um Sprach- und Integrationskurse für Flüchtlinge, die noch nicht anerkannt sind. Mit Widerstand im Parlament ist zu rechnen, wie meine Kollegen aus dem Hauptstadtbüro recherchiert haben. Auch diesen Text finden Sie im neuen SPIEGEL.

Die Terminkalender sind für das Osterwochenende weitgehend leer, aber es gibt ja die Osterroutinen.

Osterroutine 1

Es ist ja ganz schön, dass es ein paar Worte gibt, die mit absoluter Verlässlichkeit gesagt werden, egal was kommt. Es sind so ziemlich die berühmtesten Worte der westlichen Hemisphäre, und sie heißen schlicht: der Stadt und dem Erdkreis. Auf Latein: Urbi et Orbi (Vokabeln, die man dankenswerter Weise wegen der jährlichen Wiederholung nicht vergessen kann). Am Sonntag wird der Papst in Rom diesen apostolischen Segen erneut aussprechen, das ist mal sicher.

Osterroutine 2

Nicht ganz so lange wie den Ostersegen gibt es die Ostermärsche für den Frieden. Aber verlässlich sind sie auch. Sie haben nicht mehr die Bedeutung wie in den späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahren, sind aber ein ganz guter Seismograph für die Kriegsängste in der Bevölkerung. Je weniger kommen, desto besser steht es um den Weltfrieden.

Osterroutine 3

Das sind die Staus. Vor allem am Montag soll es wieder fürchterlich werden.

Gewinner des Tages

Ein Biergarten, der Chiemsee, die Alpen, eine grüne Alm, blauer Himmel. Weiß blüht ein Kirschbaum, rosa-weiß eine Magnolie. Schöner kann es nicht sein.

Der Kellner kommt, nimmt die Bestellung auf.

Ist ja schön mit der Sonne, sagt er, aber es müsste regnen. Ist zu trocken, die Bauern jammern, geht alles kaputt.

Das ganze Klima ist kaputt, sagt er.

Zu viele Borkenkäfer, die zerstören alles, und zu viele Zecken. Auf die Wiese geh' ich gar nicht drauf, zu gefährlich, macht Hirnhautentzündung hier in Bayern.

In der Gegend von Köln, sagt er, soll's bald wieder die Malaria geben.

Malaria?

Ja, Malaria, da muss man dann Tabletten nehmen, sagt er, das macht alles die Globalisierung. Und das Klima.

Er geht. Ich schaue auf den See und die Berge und entscheide mich, nicht in eine Depression zu verfallen, sondern diese herrliche Ostersonne zu genießen, die uns alle zu Gewinnern des Tages macht.

