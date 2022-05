Die Lage am Morgen Der Papst teilt kräftig aus – und erntet Kritik

Papst zu sein, ist auch nicht immer leicht. Das erlebt derzeit Franziskus, der aktuelle Stellvertreter Gottes auf Erden. Er versucht mit allen Mitteln und Wegen, die ihm zur Verfügung stehen, das Morden in der Ukraine zu beenden. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er schon mehrfach die Gräueltaten der russischen Seite verurteilt hat und Russlands Präsident Wladimir Putin aufgefordert hat, die Invasion zu beenden. Bekanntlich will Franziskus auch zu Putin reisen. Die geplante Friedensvisite ist bislang allerdings noch nicht zustande gekommen.

Für reichlich Wirbel sorgt derweil ein Interview, das Franziskus der italienischen Zeitung »Corriere della Sera« gegeben hat. In der Politiker-Sprache würde man wohl sagen, er spricht da Klartext: Franziskus gibt der Nato und ihrer Osterweiterung indirekt eine gewisse Mitschuld an der Krise. Das »Bellen« der Nato an Russlands Tür könnte mit zu Putins Invasion geführt haben, so der Papst.

Im Westen erfährt der Papst dafür Kritik. In Moskau dürften sie solche Töne dagegen gerne hören. Schließlich entspricht es in etwa der Erzählung, die Putin und seine Getreuen verbreiten. Was dabei stets unterschlagen wird, ist die Tatsache, dass die östlichen Länder vor allem deshalb unter den Nato-Schutzschirm wollen, weil es sich da besser leben lässt als unter der Knute des Kremls. Hier irrt der Papst also, aber geschenkt.

Unter dem Strich verhält sich der Papst in dieser Krise immer noch um Meilen vorbildlicher als etwa der Moskauer Patriarch Kirill I., der Putins Kriegskurs blind unterstützt. In einer Predigt erklärte Kirill zuletzt, man müsse die Gläubigen im Donbass vor Homosexualität schützen, christliche Werte seien in Gefahr. Franziskus erteilte ihm dafür in seinem Interview eine Rüge: Kirill solle sich von Putin nicht zum »Messdiener« degradieren lassen, warnte Franziskus. Kirill ließ daraufhin mitteilen, er verbitte sich die Kritik.

Für sein Verhalten soll der Moskauer Patriarch übrigens auf der Sanktionsliste der Europäischen Union landen. Da gehört er hin.

Geberkonferenz für die Ukraine

Die Ukraine benötigt in der derzeitigen Lage nicht nur Waffen, sondern vor allem auch humanitäre Hilfe. In Warschau startet deshalb heute eine internationale Geberkonferenz, bei der Gelder für das Land gesammelt werden sollen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll per Videoschalte zu den Teilnehmern sprechen. Aus Deutschland wird sich Kanzler Olaf Scholz zuschalten.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen benötigen in der Ukraine mehr als 12 Millionen Menschen dringend humanitäre Hilfe, darunter Nahrung, medizinische Versorgung und Unterkünfte.

Eine Million Coronatote in den USA

Die Vereinigten Staaten haben einen traurigen Rekord erreicht: Seit Ausbruch der Coronapandemie sind nach einer Zählung des Senders NBC eine Million Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Virus gestorben. Gleichwohl hat Covid-19 auch in den USA inzwischen landesweit viel von seinem Schrecken verloren. Die Zahl der täglich gemeldeten Todesopfer ist deutlich zurückgegangen. Sie liegt nun bei etwa 340 pro Tag. Zu den Hochzeiten der Pandemie starben in den USA zeitweise mehr als 4000 Menschen am Tag durch das Virus.