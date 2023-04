Die Lage am Morgen

Aber nicht nur ist eine Graichen-Schwester (die Verena) verheiratet mit einem Parlamentarischen Staatssekretär von Habeck. Sondern es gibt noch einen Vorgang, der leider, so eine Ministeriumssprecherin, »den Anschein einer Befangenheit auslösen« könne: Graichen (also der Staatssekretär) war beteiligt an der Suche nach einem Chef für die bundeseigene Deutsche Energieagentur Dena. Er wählte einen sehr qualifizierten Mann namens Michael Schäfer aus, ohne zu erwähnen, dass dieser Schäfer zwar nicht mit einer Frau Graichen verheiratet ist, aber dafür sein eigener Trauzeuge war.

Trauzeugen sind »unter normalen Umständen« (R. D. Precht) Leute, die einem sehr nahe stehen, die engste Freundin vielleicht, oder dein Bruder (Jakob Graichen!). Wie ist wohl jemand gestrickt, der kein Problem darin sieht, seinen besten Kumpel auf den Top-Job in einer staatlich finanzierten Agentur zu setzen?

Und wie muss man sich bitte diese Auswahl vorstellen? Da sitzt du als Staatssekretär mit nur zwei anderen Juroren in einem Raum, und als nächster Bewerber kommt der Michael rein, mit dem du damals auf dem Junggesellenabschied vielleicht besoffen und nackt in diesen See gesprungen bist. Aber du weißt ja, wie fit der fachlich ist, also führst du ein einstündiges Vorstellungsgespräch mit deinem Kumpel: »Wo sehen Sie die Dena in fünf Jahren, Herr Schäfer?«

Vielleicht fahrt Ihr dann alle im Aufzug runter, du, Michael, und die Juroren, und keiner verzieht eine Miene, aber du schreibst ihm gleich aus der Tiefgarage eine SMS nur mit einem Emoji: Daumen hoch! Läuft.

Dieser »bedauerliche Fehler« sei »heilbar«, versichert Habecks Sprecherin. Man prüfe die Auswahl. Soll das wirklich alles gewesen sein?

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Was das Telefonat zwischen Selenskyj und Xi bedeutet: Die Funkstille ist vorüber, jetzt haben sie endlich telefoniert. In Peking wird das Gespräch als diplomatische Meisterleistung verklärt, in Kiew ist man deutlich reservierter.

»Die Russen attackieren unsere Drohnen mit Störsendern«: Die Firma Skyeton aus der Ukraine produziert Drohnen für den Krieg. Wie arbeitet das Unternehmen mit den Streitkräften zusammen und wie gehen die Mitarbeiter mit der Angst um, selbst zum Ziel der Russen zu werden?

Wer hat Angst vor Donald?

Dass Donald Trump, 76, sich noch einmal für die Präsidentschaft der USA bewerben will, ist lange bekannt. Nun steht auch sein Kontrahent fest: Amtsinhaber Joe Biden, 80, tritt auch noch einmal an. Beide sind in einem Alter, in dem noch nicht einmal der frühere Arbeitsminister Wolfgang Clement sie noch ins aktive Berufsleben gezwungen hätte. Aber obwohl sie nur vier Jahre auseinander sind, wirkt Trump irgendwie kerniger und fitter. Schon das letzte Rennen ging sehr knapp aus – was, wenn der nächste Präsident wieder Trump heißt?