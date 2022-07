Die Lage am Morgen Abschied von Hartz IV

Mir ist in dem Zusammenhang aufgefallen, wie vergleichsweise gelassen darüber derzeit in diesem Land diskutiert wird. Natürlich gibt es die eine oder andere aufgeregte Überschrift, aber man muss sich vielleicht noch mal klarmachen, worum es hier geht: In einem Land, das seit Jahrzehnten im Grunde keinen Mangel mehr kennt, wird die Energie knapp, steht die Frage im Raum, ob im Winter womöglich Wohnungen kalt bleiben. Trotzdem bleibt die große Hysterie aus.

Man spricht in dem Zusammenhang von Resilienz, also Widerstandskraft, Anpassungsfähigkeit. Die Deutschen, hieß es zuletzt in der Pandemie, seien nicht besonders resilient. Ich finde, die Art und Weise, wie hier dieser Tage über den möglichen Gasmangel und seine Folgen geredet wird, belegt eher das Gegenteil. Zumindest für den Moment.

Laufende Wartung von Nord Stream 1: Dauerhafter Pipelineausfall träfe Deutschland laut Kühnert härter als Russland

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Genosse von der traurigen Gestalt

Heute ist ein großer Tag für Hubertus Heil, den Arbeitsminister – und irgendwie auch für seine Partei, die SPD. Heil will seine Arbeitsmarkt-Reform vorstellen. Das Bürgergeld, auf das sich die Ampelparteien im Koalitionsvertrag geeinigt haben, soll das Hartz-IV-System ablösen – also jenes System, das der deutschen Sozialdemokratie eine Abspaltung, diverse Wahlniederlagen und den Ruf eingebracht hat, sich für die Schwächsten der Gesellschaft nicht mehr übermäßig zu interessieren. Nicht alles daran war gerecht oder gerechtfertigt, aber Hartz IV, daran kann es keinen Zweifel geben, war lange Zeit ein Mühlstein um den Hals der SPD.

Hartz IV war Teil von Gerhard Schröders Agenda 2010, und Heil hat seine ganz eigene Agenda-Geschichte. Er kam 1998 in den Bundestag, mit Schröders Wahlsieg, und er wurde Ende 2005 SPD-Generalsekretär – Hartz IV war noch kein Jahr in Kraft, die Genossen stritten heftig darüber. Faszinierend an Hubertus Heil (ja, wirklich, an Hubertus Heil) finde ich aber vor allem, wie schnell und wie umfassend sich der Blick auf Politikerinnen und Politiker ändern kann, wenn sie erst mal ein Amt haben.