Die Lage am Morgen Sag warum, Sergej

Wahlwiederholung, das würde für das politische Berlin bis Mitte Februar Stillstand und Hyperaktivität zugleich bedeuten. Stillstand in der Berliner Landesregierung, wo jede Entscheidung, jedes politische Projekt plötzlich im Zeichen des Wahlkampfs neu angesehen und angegangen werden dürfte, oder vielleicht auch gar nicht. Was muss die Koalition noch schnell abwickeln, was lässt sich vertagen? Wird Franziska Giffey noch mal regieren können? Und noch mal mit der Linken?

Wahlwiederholung, das bedeutet auch einen neuen Wahlkampf. Alle Kandidatinnen und Kandidaten von 2021 müssen wieder raus auf die Straße, ob sie nun gescheitert sind im ersten Anlauf oder nicht. Alles zurück auf Null, ob man nun schon Mitglied des Abgeordnetenhauses ist, vielleicht sogar Senatorin und Senator, oder ob man bei den Wählerinnen und Wählern letztes Mal durchgefallen ist und irgendeinen anderen Job angenommen hat, vielleicht in der Privatwirtschaft, vielleicht als Büroleiter von einer, die gewählt wurde? Das Private ist politisch, die private Lebensplanung spätestens jetzt auch.

Eine Wahlwiederholung bedeutet, noch mal Spenden zu sammeln, Plakate zu kleben, Kundgebungen zu planen, an Wochenenden in der Kälte vor dem S-Bahnhof zu stehen mit Flyern, Kugelschreibern, Geschenken. Und nicht zu wissen, ob man wieder gewinnt, noch mal verliert, oder ob alles plötzlich ganz anders wird.

Nach Chaos bei der Bundestagswahl: Zweite Wahl in Berlin

Ab heute ist für Menschen in Bayern eine Coronainfektion kein Grund mehr, dahoam zu bleiben. Der Freistaat hebt die Isolationspflicht für positiv auf Covid getestete Leute auf. Nur für die Pflege oder Ärzteschaft gelten Ausnahmen. Ab heute können die Bayerinnen und Bayern also im Büro Leuten begegnen, die coronapositiv sind.

Kleiner Tipp: Diese Leute sind wahrscheinlich daran zu erkennen, dass sie Maske tragen. Denn für Infizierte ist die Maske außerhalb ihrer vier Wände Pflicht, für alle anderen wird diese Schutzmaßnahme ja nur noch empfohlen, ist also de facto abgeschafft. Es sei denn, man steigt in einen ICE. Da gilt immer noch Maskenpflicht, ob krank oder gesund, ob in Bayern oder im Saarland. Außer, man trinkt gerade ein Bier im Bahn-Bistro, oder will schnell eine Paxlovid schlucken. Dann dürften auch Kranke die Maske abnehmen. Die Logik dieses Corona-Gesamtkunstwerks erschließt sich nicht auf den ersten Blick.

Die Bayern sollten wissen, dass Gesundheitsminister Klaus Holetschek Infizierten immerhin die »dringende Empfehlung« mitgibt, zu Hause zu bleiben, »wie bei anderen akuten Atemwegserkrankungen auch«. Corona – eine Erkältung wie alle anderen.

Es ist einer dieser Wendepunkte der Pandemie, an denen man staunend vor politischen Entscheidungen steht und denkt: »Äh... OKAY!« Aber die Bayern sind nur die Ersten, die die Isolationspflicht lockern, andere Länder wollen nachziehen.

Vielleicht haben sie auch recht? Sind wir Vorsichtigen übervorsichtig? Sind wir die einsamen Geisterfahrer auf den Autobahnen der Freiheit, die panisch kreischen, dass alle anderen in die falsche Richtung donnern? Wer schätzt die Lage hier falsch ein?