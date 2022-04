Die Lage am Morgen

Wer die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht fragt, welche und wie viele Waffen Deutschland bereits an die Ukraine geliefert hat oder beabsichtigt zu liefern, der wird keine Antwort bekommen. Deshalb hat ein Team um meinen Kollegen Konstantin von Hammerstein den Stand der Dinge recherchiert.

Bislang wurden unter anderem geliefert: 500 Stinger-Flugabwehrraketen, 2700 Strela-Boden-Luft-Raketen aus DDR-Beständen, 3000 Panzerfäuste, 100 Maschinengewehre MG 3, 16 Millionen Schuss Munition für verschiedene Handwaffentypen, Hunderte Panzerabwehrrichtminen, 80 gepanzerte Geländewagen, 50 Sanitäts-Unimogs, 14 Paletten Sanitätsmaterial, eine halbe Million Einmannpackungen Verpflegung, vier Systeme zur Drohnenabwehr, dazu Nachtsichtgeräte und Ferngläser.

Das ist nicht wenig. Für deutsche Verhältnisse ist es sogar viel. Vor wenigen Wochen nämlich wollte die Bundesregierung außer Helmen nicht viel liefern. Dann kam die Wende.

Aber im internationalen Vergleich geht es doch noch immer recht langsam voran bei den Deutschen. Und täglich kommen neue Nachrichten von russischen Gräueltaten. Putins Schergen haben am Freitag einen Bahnhof in der Ostukraine bombardiert, an dem Hunderte Menschen darauf warteten, herauszukommen aus dem Kriegsgebiet. Es gab Dutzende Tote, darunter viele Kinder.

Die Kollegen um Konstantin berichten aus Estland, wo man sich fragt, wie es sein kann, dass die kleine Baltenrepublik der Ukraine mehr Rüstungsgüter zur Verfügung stellt als das große Deutschland. Beim jüngsten Deutschland-Besuch habe man gelernt, so berichtet eine Staatssekretärin im estnischen Verteidigungsministerium, dass dort für jede Freigabe 18 Zwischenschritte benötigt würden. In Estland seien es zwei.

Und speziell jene Europäer, die einst schwer getroffen waren von der Eurokrise und Deutschlands harter Haltung darin, zeigen sich nun irritiert über die deutsche Zurückhaltung im Kampf gegen den Kriegsverbrecher aus dem Kreml.

Bruno Maçães, während der Eurokrise in Portugals Regierung zuständig für Verhandlungen mit den Deutschen, sagte dem SPIEGEL: »Damals habe ich von meinen deutschen Kollegen ein Sprichwort gelernt. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Was ist daraus geworden?« Es brauche auch ein rasches Gasembargo gegen Russland, nicht erst in zwei oder drei Jahren: »Bis dahin könnten Zehntausende oder Hunderttausende Ukrainer tot sein.«

Putinista versus Macron

Am Sonntag findet die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl statt und es ist davon auszugehen, dass neben Amtsinhaber Emmanuel Macron die Rechtsradikale Marine Le Pen vom Rassemblement National (RN) in die Stichwahl einziehen wird. Anders als beim letzten Mal, als Macron in den Umfragen deutlich vor Le Pen lag, liegt die Putin-Verehrerin diesmal nur wenige Punkte hinter Macron.