Die Lage am Morgen Schweigen und Küssen gegen das Regime in Teheran

Der Ton in der türkischen Innenpolitik ist eh schon sehr aggressiv. Aber der Innenminister gehört zu jenen, die es immer wieder schaffen, noch einen Schritt weiterzugehen. Neulich sprach Soylu dem Oppositionsführer in einer Tirade mal eben die Ehre ab .

Die Regierung von Staats- und Parteichef Recep Tayyip Erdoğan braucht ja nicht viel Grund, um breitbeinig in der Welt aufzutreten, aber der Besuch der Innenministerin fällt in eine Zeit, in der Ankara wieder ein paar triftigere Gründe mehr dafür hat. Die Inflation ist zwar in unerreichbaren Sphären (um die 85 Prozent – und das ist nur die offizielle Zahl), viele Menschen ächzen unter den Preisen für Energie und Lebensmittel, die Mittelschicht erodiert. Gerade erst hat ein Terroranschlag in Istanbul mit sechs Todesopfern und Dutzenden Verletzten das Land erschüttert und an noch düstere Zeiten erinnert.

Aber außenpolitisch ist das Land wichtiger geworden. Und in einer besseren Verhandlungsposition gegenüber dem Westen. Erdoğan ist einer der wenigen Staatschefs, die noch mit dem russischen Präsidenten Putin direkt sprechen können – und gleichzeitig unterstützt sein Land die Ukraine, liefert etwa Drohnen an das angegriffene Land. Erdoğan war maßgeblich am Weizendeal beteiligt, das Kontrollzentrum zur Überwachung der Getreideexporte aus der Ukraine befindet sich in Istanbul.

Zuletzt hat Erdoğan klargemacht, dass er den Preis für sein Ja zum Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens hochtreiben wird. Möglich, dass aus diesen Gründen kaum wahrnehmbare Kritik an den jüngsten Luftangriffen auf kurdische Stellungen in Syrien und dem Irak zu hören ist.