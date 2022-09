Die Lage am Morgen

Und er hat sich die Möglichkeit genommen, von seinem zerstörerischen Abenteuer zurückzuweichen. Putins Schicksal, sein politisches Überleben ist jetzt auf Wohl und Wehe mit der Ukraine verbunden. Das macht den 69-Jährigen nicht berechenbarer.

Zum militärischen Scheitern in der Ukraine kommt das politische Scheitern in Usbekistan beim Treffen der »Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit«. Chinas Xi Jinping und Indiens Narendra Modi stützten Putin in der vergangenen Woche nicht, stattdessen ermahnten sie ihn.

Wie wird ein in die Ecke gedrängter Putin reagieren?

Um sich schlagen, zivile Ziele in der gesamten Ukraine mit seinen Raketen überziehen? Vielleicht sogar die Atomwaffe einsetzen?

In Amerika erinnern sie in diesen Tagen an die alte Geschichte von der Ratte in der Klemme, die Putin einmal aus seinen Leningrader Kindertagen berichtet hat: Er habe eine riesige Ratte gejagt und sie in die Ecke getrieben, sodass sie eigentlich nicht mehr habe entkommen können. Sie sei dann aber wild geworden und auf ihn, den Jäger, losgegangen.

Gut sechs Jahrzehnte später formuliert Putin es so: Wenn die »territoriale Integrität« Russlands bedroht sei, behalte er sich »den Einsatz aller verfügbaren Mittel« vor. (Sagt der Kriegsherr, der das Prinzip der territorialen Integrität Tag für Tag mit Soldatenstiefeln treten lässt).

Und wir, was tun wir jetzt?

Lassen wir uns von solchen Atomdrohungen erpressen? Sollten wir nicht tun. Denn was folgte daraus? Der erfolgreiche Erpresser würde den nächsten Erpressungsversuch starten, und dann den nächsten. Und immer so weiter. Wer kann, würde sich dann schützen: mit nuklearer Aufrüstung. Die Welt wäre ein noch gefährlicherer Ort.

Putin übrigens, so erzählte er es, ist damals der bedrängten Ratte entkommen: »Ich war schneller und konnte ihr die Tür vor der Nase zuschlagen.« Gefahr gebannt.

Wütend

Die Großkrisen schlagen durch, die Stimmung verdüstert sich. Wut und Unsicherheit – diese beiden Gefühle wachsen bei uns Deutschen. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL ergeben, von der wir Sie als LAGE-Leserinnen und -Leser hier zuerst wissen lassen wollen.

Demnach bejahen 41 Prozent die Frage, ob der Begriff »Wut« auf ihre aktuelle Gefühlslage zutrifft. Zum Vergleich: Im Mai 2020 lag dieser Wert noch bei 15 Prozent, im Mai dieses Jahres bei unter 30 Prozent. 42 Prozent gaben an, »Unsicherheit« treffe gegenwärtig auf ihre Gefühlslage zu, 33 Prozent »Kontrollverlust/Machtlosigkeit« und 26 Prozent »Hoffnungslosigkeit/Angst«.

Positive Begriffe wurden seltener genannt. So gaben nur 23 Prozent »Zuversicht« an, 17 Prozent spüren »Dankbarkeit«, gerade einmal sieben Prozent »Freude«.