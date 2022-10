Die Lage am Morgen

In Lingen findet sich eine interessante Mischung aus »deutschen, niederländischen und russischen Umweltorganisationen« zusammen, um gegen Urangeschäfte mit Russland und für einen »vollständigen Atomausstieg ohne Laufzeitverlängerungen« zu protestieren.

In Berlin gibt’s eine Demo gegen das Regime in Iran, auch in Frankfurt am Main wird für die Solidarität mit der iranischen Bevölkerung protestiert, aber auch gegen die Folgen der Energiekrise und »für menschliche Besuchs- und Arbeitsbedingungen in Krankenanstalten – statt Corona-Maßnahmen-Hysterie«.

Das rechtsextreme Magazin Compact des einst äußerst links stehenden Publizisten Jürgen Elsässer lädt nach Berlin zu einer Veranstaltung ein, die da heißt: »Schluss mit den Sanktionen – Handwerker für den Frieden«.

Im Vorfeld war auf dem Twitter-Account des Magazins zum Beispiel ein Fleischermeister aus Berlin zu sehen, der über seine schwierige Lage spricht. Und als Rednerin ist die Betriebsrätin Peggy Lindemann aus der PCK-Ölraffinerie in Schwedt angekündigt. Hunderte Handwerker werden erwartet.

Es sei nur mal daran erinnert: In Compact stand, dass der Sturm auf das Kapitol in Washington von »großartigen Patrioten« ausgeführt worden sei. Der französische Präsident Emmanuel Macron wurde als »Rothschilds Präsident« bezeichnet. Im März, also kurz nach dem brutalen Angriff Russlands auf seinen Nachbarn, wurde über die »Hintergründe der aktuellen Stimmungsmache« gegen Moskau informiert.