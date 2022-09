Die Lage am Morgen

Ein Aspekt unter vielen könnte dieser sein: Die Queen, ihr Mann, aber auch der nicht mehr ganz junge neue König haben gezeigt, dass das Alter eine gute Lebensphase sein kann.

Das Alter als schönen Abschnitt des Lebens genießen zu können, ist ein Glück, ist ein Geschenk (und im Falle der Genannten auch ein Ergebnis ihrer Privilegien, der guten Betreuung). Niemand kann sich darauf verlassen, selbst ein solches Glück zu haben. Doch dass es wenigstens ein paar ältere Menschen gibt, bei denen dieses Glück sichtbar wird, ist für Jüngere eine erleichternde Perspektive.

Bei der Queen und ihrem ältesten Sohn schien und scheint das Leben mit den Jahren sogar immer besser geworden zu sein. So strahlend, so gelöst wie auf den Fotos der vergangenen zwanzig Jahre wirkte die Queen in ihren mittleren Jahren nicht entfernt. Sogar auf der letzten öffentlichen Aufnahme vom vergangenen Dienstag zeigte sie noch einmal das bezaubernde Lächeln ihrer späten Jahre.

Und dann diese großartigen Auftritte in höchstem Alter: Als sie 2012 in einem Filmchen so tat, als würde sie mit einem James-Bond-Darsteller aus einem Helikopter springen. Oder als sie sich in einem anderen Filmchen in diesem Sommer bei der Teestunde mit Paddington Bär zeigte.

Auch über Charles heißt es, er sei heute viel glücklicher als in jungen Jahren, vor allem seit der späten Eheschließung mit Camilla, die offensichtlich die Liebe seines Lebens ist.

Für eine Welt, die einen verzweifelten Jugendkult betreibt, sind das überraschende, sind das erfreuliche Nachrichten.

Zukunft der Union: Irgendwann abgehängt von den Grünen?

Heute geht der Parteitag der CDU zu Ende. Gestern, am ersten Tag des Treffens, hat die Partei sich nun endlich doch zu einem Modernisierungsschub durchgerungen: zur Einführung der Frauenquote. Hat sie sich damit ein Stück Zukunft gesichert, Bedingungen geschaffen für eine Erneuerung?