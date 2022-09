Die Lage am Morgen Tag eins für König Charles III. – als Diener

In den Kommentaren des gestrigen Abends war viel Skepsis zu hören, ob Charles in der Lage sein wird, das auseinanderdriftende Königreich zusammenzuhalten, auch ob er beliebt genug sein wird. Doch so schlecht sind die Voraussetzungen dafür nicht. Denn je enttäuschter die Briten von ihrer politischen Klasse sind, desto mehr hängen sie am Anachronismus der Monarchie.

Charles ist seiner Haltung nach ein Konservativer, der aber für ein modernes Thema steht: die Ökologie. Das ist eine Mischung, die vielen Alten und Jungen die Möglichkeit zur Identifikation bietet. Außerdem: Über die Queen war gesagt worden, dass eine ihrer wesentlichen Funktionen zuletzt in der Tatsache lag, dass sie für die allermeisten Briten schon immer da war. Der fast 74-jährige Charles ist selbst für Ältere ebenfalls immer schon da gewesen.

Bis gestern (und seit 1958) war Charles der Prince of Wales. Auf dessen Helm findet sich ein Schriftzug mit einem Spruch. Er lautet: »Ich dien«.

Nicht nur die Briten empfinden den Tod der Queen als Verlust. Gestern liefen auf etlichen Fernsehsendern der Welt stundenlang Sondersendungen, auch in Deutschland. Zu sehen war immer wieder das Bild ihrer letzten Amtshandlung am Dienstag.

Wenn – nach dem Vorbild der Queen – das Dienen die eigentliche Aufgabe für all jene sein kann, die im Auftrag der Öffentlichkeit arbeiten, könnte das ja auch für hiesige Politikerinnen und Politiker gelten. Für höhere Angestellte des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks, für Beamte sowieso, für viele Menschen also, von denen so vieles abhängt.

Friedrich Merz und die Frauen

Heute trifft sich die CDU zu einem Parteitag, erstmals seit knapp drei Jahren in Präsenz. Die Christdemokraten werden sich wohl gegenseitig wiedererkennen, ein Hauptthema des Treffens ist ebenfalls von hohem Wiedererkennungswert. Neben neuen Themen – wie den Reaktionen der Politik auf die Preissteigerungen im Energiebereich und die Inflation – wird es mal wieder um die Einführung einer Frauenquote gehen.