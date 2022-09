Meinen Kollegen Tim Bartz in Frankfurt am Main habe ich gefragt, was das in drei knackigen Sätzen heißt. Seine Antwort: »Die EZB will, vereinfacht gesagt, Bankkredite verteuern und Investitionen drosseln, auf dass die Verbraucher weniger konsumieren und die Preise wieder sinken. Bloß: Die Energiepreise werden wegen Russlands Krieg munter weiter steigen, da kann die EZB machen, was sie will. Die Menschen sollten also nicht darauf hoffen, dass sich die Inflation rasch verflüchtigt, Zinsschritte wirken immer nur verzögert. Der heftige Schritt zeigt aber, dass die EZB sehr spät dran ist, die Inflation zu bekämpfen. Weitere Zinserhöhungen dürften folgen – und die europäischen Finanzmärkte nach einem Wahlerfolg der Rechtspopulisten in Italien noch stärker unter Stress stehen als jetzt schon. Kurzum: Die Lage der EZB ist verfahren, und so bald wird sich daran nichts ändern.«

Das sind vermutlich mehr als drei Sätze, jedenfalls in Mark gerechnet. Danke trotzdem, Tim.

3. Corona-Ringtausch

Der Bundestag hat neue Coronaregeln für den Herbst beschlossen. Es wirkt, als habe die Ampel beim Infektionsschutzgesetz wieder aufs Prinzip Ringtausch gesetzt: Die FDP will das eine, dafür bekommt Karl Lauterbach das andere. So fällt im Flugzeug die Maskenpflicht – in Zügen, Pflegeeinrichtungen und Praxen bleibt sie bestehen. Im Nahverkehr kann jedes Bundesland machen, was es will. An Schulen und Kitas sollen Tests vorgeschrieben werden können. Möglich wird auch dort die Maskenpflicht – aber erst ab der fünften Klasse. (Hier mehr.)