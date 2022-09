Die Lage am Morgen

Es hat sich abgezeichnet, dass die Trauer um die Königin in Großbritannien und in der ganzen Welt groß sein würde – oder zumindest die Neugierde auf das Tamtam der Feierlichkeiten. Die Ausmaße der Anteilnahme ist nichtsdestotrotz erstaunlich. Von einem Jahrhundertereignis ist die Rede, London stellt sich heute auf die komplizierteste Sicherheitsoperation in der Geschichte der Stadt ein.

Wie sind die Ausmaße zu erklären?

Einige Erklärungen sind einfach: Da ist das Gefühl, dass die Queen immer schon da war. Da ist diese einzigartige Mischung aus Klatsch, Glamour und Weltgeschichte, die in ihrer Familie zusammenkommt. Wegen ihrer Bekanntheit bietet diese Familie anderen Familien auch ein psychoanalytisches Angebot: Man kann sich mit ihr identifizieren oder von ihr abgrenzen und so den eigenen Weg finden. Denn sie zeigt, wie mit dem schrecklichen Onkel oder der enttäuschten Schwägerin umzugehen ist – oder wie man es besser nicht macht.

Die Windsors waren in aller Welt immer bekannter, auch populärer als andere Adelshäuser. Das hängt vor allem mit der kulturellen Bedeutung Großbritanniens zusammen. Zwar verlor das Königreich mit dem Verlust der Kolonien seinen politischen Weltmachtstatus. Doch gleichzeitig stieg es zu einer kulturellen Weltmacht auf. Die Beatles und die Rolling Stones – beides britische Band – trugen zum Siegeszug der Popkultur bei, und »mit dem Pop wurde die Welt erfunden, in der wir noch heute leben«, so schrieb mein Kollege Tobias Rapp einmal. Der Königsfamilie gelang es wiederum, Teil der Populärkultur zu werden – die Queen trat mit James Bond und Paddington Bär auf –, zugleich aber bildet sie mit ihren antimodernen Ritualen einen interessanten Kontrast dazu.

Es kann also gar nicht anders sein, als dass sich die Augen der Welt heute auf die Königsfamilie richten.

Doch ist das die ganze Erklärung für die dann doch erstaunliche Allgegenwart dieses einen Themas in so vielen Ländern der Welt? Oder gibt es auch politische Gründe, die in den Ländern selbst liegen?