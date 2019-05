ist man nur lange genug im Amt, braucht man keine Wahlen mehr - zumindest keine, die einem nicht die nötige Mehrheit bringen. So kann man das Vorgehen des türkischen Staatpräsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammenfassen, der gestern die Demokratie abgeschafft hat, wie mein Kollege Maximilian Popp kommentiert.

Mit der Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul hat Erdogan wieder einmal sein wahres Gesicht gezeigt. Was kommt als Nächstes? Die Abschaffung jeglicher Abstimmung? Ein Präsident auf Lebenszeit? Bei den Abgeordneten des Bundestags traf die Nachricht gestern Abend auf Empörung.

"Früher hat die AKP die Annullierung von knappen Wahlen mit dem Argument abgelehnt, die Opposition sei ein schlechter Verlierer. Jetzt will sie so lange wählen lassen, bis das Ergebnis passt", sagte Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD, und ist sich zugleich sicher: "Die Bürger Istanbuls werden das nicht durchgehen lassen."

Und Michael Brand (CDU), Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Menschenrechte, schrieb mir: "Wer so lange wählen lassen will, bis ihm das Ergebnis passt, der ist ein lupenreiner Anti-Demokrat. Das ist eine weitere Etappe in einem gezielten Abdriften in eine Diktatur. Berlin und Brüssel dürfen nicht achselzuckend an der Seitenlinie stehen bleiben. Europa darf gerade jetzt die pro-europäischen Kräfte in der Türkei nicht im Stich lassen."

Klima-Prinz

DPA

In Berlin setzt Angela Merkel heute ihre Lieblingsbeschäftigung fort und kümmert sich um außenpolitische Belange. Am frühen Nachmittag schauen der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla auf ihrer Deutschlandreise bei der Kanzlerin vorbei, vorausgesetzt, den Prinzen von Wales drängt es nicht zurück in die Heimat, wo ihm Herzogin Meghan und Prinz Harry gestern Morgen einen Enkel beschert haben.

Wenn der royale Besuch aber wie erwartet kommt, dann könnte es passieren, dass der leidenschaftliche Biobauer Charles die Kanzlerin in ein Gespräch über den Klimaschutz verwickelt. Angela Merkel müsste dann wahrheitsgemäß sagen, dass es darüber weder in ihrer Partei noch in der Großen Koalition auch nur einen Ansatz von Einigkeit gibt. Das Gespräch könnte also recht schnell ins Stocken geraten.

Auch Merkels Kronprinzessin Annegret Kramp-Karrenbauer hat bislang keine Idee entwickelt, wie Deutschland seine Ziele zum CO2-Ausstoß erreichen will, um Strafzahlungen zu vermeiden. Sie weiß nur, was sie nicht will, zum Beispiel eine C02-Steuer. Da ist sie sich mit der Kanzlerin einig und mit dem Wirtschaftsflügel ihrer Partei, dessen Vertreter sie teilweise in ihrem sogenannten Bibliothekskreis trifft, einer illustren Runde aus 15 wirtschafts- und wissenschaftspolitischen Beratern. Die letzte Sitzung fand am Sonntag statt.

Wenn sich aber weder Kanzlerin noch Parteivorsitzende berufen fühlen, beim Thema Klimaschutz die Führung zu übernehmen, dann ist das Thema, um im Bild zu bleiben, vorerst auf Eis gelegt. Und die Jugendlichen von "Fridays for Future" haben einen Grund mehr, gegen die etablierte Politik, ihre Machtspiele und ihre Untätigkeit auf die Straße zu gehen.

Eiszeit

JIM LO SCALZO/ EPA-EFE/ REX

Eher nüchtern dürfte das Gespräch mit US-Außenminister Mike Pompeo ablaufen, den die Kanzlerin heute um 18 Uhr trifft. In fast keinem Punkt ist sich die deutsche Regierung derzeit mit der amerikanischen einig, sei es bei den Verteidigungsausgaben, bei der Gaspipeline Nord Stream 2, beim Umgang mit Iran oder in der Frage, ob ein militärischer Einsatz in Venezuela notwendig ist.

Pompeo ist ein enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump. Mit ihm teilt er seine Abneigung gegen jede Art von internationaler Organisation, seien es die Vereinten Nationen, die Europäische Union oder die Afrikanische Union. Dies wiederum ist der Kanzlerin zutiefst befremdlich. Auf ihrer Reise durch Burkina Faso, Mali und Niger hat sie zum Beispiel mehrfach die Bedeutung der Afrikanischen Union für den Reformprozess auf dem Kontinent betont.

Es dürfte also ein eher eisiges Treffen zwischen den beiden werden, passenderweise reist der Außenminister danach weiter nach Grönland.

Vielleicht kann ein Mann, der sich im Umgang mit eigensinnigen Staatslenkern auskennt, das transatlantische Verhältnis demnächst wieder entspannen: Der einstige SPD-Vorsitzende und Außenminister Sigmar Gabriel, der erst kürzlich die Heimat von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un besucht hat, soll heute als Kandidat für den Vorstand der Atlantik-Brücke vorgeschlagen werden, als Nachfolger von Friedrich Merz (CDU).

Einen Gewinner des Tages...

... gibt es erst heute Abend nach dem ersten Fernsehduell zwischen den beiden Spitzenkandidaten zur Europawahl, dem CSU-Mann Manfred Weber und dem niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans (Das Erste, 20.15 Uhr). Es wird eine Zeit dauern, bis richtig Streit entsteht, sind sich die beiden doch in vielen Punkten einig. Spätestens aber wenn der Name Viktor Orbán fällt, dürfte es lauter werden.

