Die Lage am Morgen

War es ein Herzinfarkt? Solche Spekulationen dementierte sein Sprecher, und vielleicht zum Beweis seiner Fitness will Erdoğan heute per Video an der Eröffnung eines Kernkraftwerks teilnehmen.

Die Wahl scheint auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und dem Oppositionskandidaten Kemal Kiliçdaroglu hinauszulaufen. Unsere Türkei-Kennerin Katrin Elger hält es für durchaus möglich, dass Erdoğan verliert. Nicht nur wegen der Wirtschaftskrise und der hohen Inflation, auch wegen des schlechten staatlichen Katastrophenmanagements, das von dem verheerenden Erdbeben im Februar schonungslos offengelegt wurde. Zehntausende Menschen starben, mehr als zwei Millionen verloren ihr Zuhause.

Wenn es knapp wird, könnten die 1,45 Millionen wahlberechtigten Türken in Deutschland das Zünglein an der Waage sein? Katrin hat recherchiert, wie Erdoğans Anhängerinnen im ganzen Land für seine Wiederwahl im Mai trommeln. Um weibliche Wähler zu gewinnen, spannt der türkische Staatschef besonders gerne Frauen ein, die ihn wie eine Art Übervater verehren – für liberal eingestellte Türkinnen ein Ärgernis.

Verglichen mit dieser Dynamik ist die andere Wahl, die morgen in Berlin stattfindet, wohl eher unspektakulär: Die neue Groko will, soll oder wird vermutlich Kai Wegner zum neuen Regierenden Bürgermeister wählen. Sechs Stimmen Vorsprung hat die Koalition – ob da wohl ein paar genervte Groko-Gegner abtrünnig werden? Bei geheimen Wahlen hat man schon alle möglichen Überraschungen erlebt. In SPD-Kreisen gibt man sich zuversichtlich, das werde schon alles klappen. Wir werden sehen.

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

»Wir werden den Feind vertreiben«: Mit Geschützen aus der Sowjetzeit bekämpfen ukrainische Soldaten nahe Bachmut feindliche Artillerie – und verbreiten Zuversicht. Die russische Söldnertruppe »Wagner« rechnet Anfang Mai mit dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive.

Ukrainischer Präsident warnt vor russischer Erpressung mit nuklearen Katastrophen: Am Jahrestag des Tschernobyl-Unfalls droht der Kreml erneut mit Nuklearwaffen, diesmal im Nachbarland Belarus. Kiew fordert derweil die Weltgemeinschaft auf, sich nicht von Russland einschüchtern zu lassen.

Ukrainer kämpfen offenbar um Kontrolle über Versorgungsroute für Bachmut: Bachmut ist seit Monaten schwer umkämpft. Kiew will die Kleinstadt im Osten halten, um einen Durchbruch russischer Truppen zu verhindern. Laut britischen Erkenntnissen steht dabei eine Straße besonders im Fokus.

Ohne Vorstrafen ins Gefängnis

Zum Thema Klima gibt es heute für jeden Geschmack etwas in der Hauptstadt: Wer nicht ohnehin auf die Demo der »Letzten Generation« am Nachmittag auf dem Berliner Alexanderplatz geht, könnte die Online-Pressekonferenz der Deutschen Umwelthilfe verfolgen, mit dem kernigen Titel: »Auf welche Erderhitzung steuert uns Minister Wissing mit seinem Anti Klimakurs?« Da ist auch das Feindbild gleich schön klar definiert.

Verglichen damit ist der nächste Termin wohltemperiert: Fridays for Future und das Institut DIW stellen eine Studie über das verbleibende CO2-Budget der Kohlekraftwerke in der Lausitz vor. Das wäre der Termin für besorgte, aber noch nicht radikalisierte Klimaschutzbefürworter.