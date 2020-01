Die Lage am Freitag

heute beschäftigen wir uns mit der Militärstrategie der Türkei, mit zu vielen Feuern, mit der Gefahr durch Papierflieger, mit Drachen und mit einem Glashaus.

Von der Türkei eingekreist

Zwei Krisenländer sind entscheidend für die Flüchtlingslage in Europa: Syrien und Libyen. In Syrien ist die Türkei schon militärisch engagiert, in Libyen wird sie es demnächst sein. Seit gestern hat Präsident Erdogan die Erlaubnis des Parlaments, Kampftruppen dorthin schicken zu können.

Man will ja nicht paranoid sein, aber das klingt nach einer Strategie, die EU unter Druck setzen zu können, an einer sehr empfindlichen Stelle. Schon jetzt kann die Türkei die Zuwanderung über die Ägäis nach Griechenland kontrollieren. Von Libyen starten die Flüchtlingsboote mit dem Ziel Italien, Spanien oder Frankreich.

Die Türkei mag in Libyen noch andere Interessen haben. Die Einkreisung der EU beim Thema Flüchtlinge sollte uns beunruhigen.

Fest und Feuer

Der Umgang mit Feuer bleibt ein Problem des Menschen. In Leipzig wurde Silvester ein Polizist schwer verletzt, unter anderem von Feuerwerkskörpern. Im Krefelder Zoo verbrannten mehr als 30 Affen, weil eine sogenannte Himmelslaterne einen Brand auslöste. Von den Berliner Silvesterfeiern höre ich viele Berichte, wie aggressiv die Leute ihre Raketen und Böller abgeschossen hätten. Auch ich habe auf der Torstraße einen Mann erlebt, der wild um sich feuerte, bis sein kleiner Sohn vor Ohrenschmerzen geschrien hat. Der Mann machte weiter.

Schon klar, dass das alles nicht zu vergleichen ist. Aber wenn die Menschheit nach ein paar Hunderttausend Jahren Umgang mit dem Feuer noch nicht in der Lage ist, es vernünftig zu handhaben, entweder aus Aggressivität oder aus Fahrlässigkeit, müsste man doch mal darüber nachdenken, Silvester, das große Fest des Feuers, anders zu gestalten.

Justiz und Papierflieger

Der dpa-Tageskalender für heute ist weitgehend leer. Das Ereignis des Tages lasse ich unkommentiert, es wird so angekündigt:

Nürnberg - 10:00 Fortsetzung Prozess um das Werfen von verbotenen Papierfliegern bei Demonstration vor Bundesflüchtlingsamt. Das Amtsgericht hat einen Zeugen geladen. Danach könnte nach Angaben einer Gerichtssprecherin ein Urteil gefällt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 50-jährigen Hausfrau vor, gegen das bayerische Versammlungsgesetz verstoßen zu haben. Sie soll als Verantwortliche einer Kundgebung das Werfen von 100 Papierfliegern über den Zaun des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zugelassen haben.

Mensch und Drache

Über die Feiertage habe ich ein mäßiges Fieber genutzt, um endlich "Die Göttliche Komödie" von Dante Alighieri zu lesen. Es ist eins dieser Bücher, die ewig im Regal stehen und auf dem Gewissen lasten. Man müsste doch mal. Nun habe ich.

Dante findet hier in seiner Vorstellung Zugang zum Jenseits und wird über das Inferno (die Hölle) und das Purgatorium ins Paradies geführt. Eine Szene werde ich nie mehr vergessen, sie spielt im Inferno, wo die schlimmsten Sünder ihre Strafe finden. Einige sind dazu verdammt, sich mit Drachen zu vereinen, in einer Mischung aus Begattung und Verschmelzung. Mensch und Drache gehen ineinander auf, werden getrennt, gehen wieder ineinander auf. Und das für ewige Zeiten.

Das zu lesen ist der schiere Horror, selbst wenn man die übliche Überempfindlichkeit bei 38 Grad Celsius abzieht. Wenn wir ängstlich an die Zukunft denken, dann geht es um Krankheit, Jobverlust oder Klimawandel. Zum Angstraum des Mittelalters gehörte die Verschmelzung mit Drachen. Da sind wir dann doch ganz gut bedient.

Gewinner des Tages...

... sind für mich die Architekten von 3XN. Sie haben vor dem Berliner Hauptbahnhof einen Glaswürfel gebaut, der endlich fertig und spektakulär schön ist. In einer Umgebung, in der die meisten Gebäude Fenster wie Schießscharten haben, strahlt er Frische, Lebendigkeit, Optimismus aus. Zum Glück kann ich ihn nun beinahe täglich sehen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende.

Herzlich

Ihr Dirk Kurbjuweit