Die Lage am Morgen Nur »fast zu doof« – wird Dortmund deutscher Meister?

Erdoğan vor dem Sieg?

Am 28. Mai 2013 rollt in der Türkei eine Protestwelle an. Tausende Menschen demonstrieren im Herzen Istanbuls gegen die geplante Bebauung des Gezi-Parks. Die Polizei geht gewaltsam gegen die Menschen vor, aus »Occupy Gezi« wird eine landesweite Bewegung, die sich bald grundsätzlich gegen die autoritäre Politik der Regierung Erdoğan richtet. Bei schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sterben in den folgenden Wochen mehrere Menschen, Tausende werden verletzt.