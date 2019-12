Die Lage am Mittwoch

heute beschäftigen wir uns mit der späten Einsicht der Innenminister, nehmen einer Neuwahl den Schrecken, stellen ein Heft der Erinnerung vor und warnen Julia Klöckner vor einem Stutenkerl.

Bedrohung Rechtsextremismus

Caroline Seidel/ DPA

Heute beginnt in Lübeck die Konferenz der deutschen Innenminister. Die Tagesordnung zeigt, dass man doch noch verstanden hat, welche Bedrohung der Rechtsextremismus ist.

TOP 2: Intensivierung und Ausweitung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus/ Antisemitismus in Deutschland

TOP 3: Gefährdungsbewertung/ Einheitlicher Umgang mit Listen politischer Gegner

TOP 6: Maßnahmen zur Stärkung der Bearbeitung des Rechtsextremismus im Verfassungsschutzverbund

TOP 7: Umgang der Verfassungsschutzbehörden mit rechtsextremistischen Bestrebungen im Internet, insbesondere mit Blick auf die Bearbeitung in den Ländern

Leider kommt die Einsicht etwas spät, nach den Anschlägen auf den Politiker Walter Lübcke und eine Synagoge in Halle an der Saale.

Fall Walter Lübcke: Politik und Behörden verharmlosen die Gefahr durch Rechtsextreme

Erträgliches Risiko

Gregor Fischer/ DPA

Nähern wir uns dem Thema Neuwahl einmal nüchtern und angstfrei. Was haben wir mit dieser Großen Koalition erlebt? Würde es danach eher besser oder schlechter werden?

Wir haben Streit ohne Ende erlebt, CDU gegen CSU, CDU gegen CDU, CSU gegen CSU, CDU gegen SPD, SPD gegen SPD. Verschlissen oder beschädigt wurden dabei die Spitzenpolitiker Andrea Nahles, Olaf Scholz, Horst Seehofer, Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer. CDU und SPD haben immer noch offene Machtfragen, der interne Streit wird weitergehen.

Wir haben eine weitgehend handlungsfähige Regierung erlebt. Klimapaket, Grundrente und vieles mehr. In der Außenpolitik allerdings gibt es kaum noch Impulse.

Die Große Koalition wird nur weiter bestehen, wenn die SPD neue Forderungen durchsetzt. Gelingt ihr das, wird der rechte Flügel der Union aufbegehren. CDU/CSU gegen SPD, CDU gegen CDU, das geht in neue Runden. Die ordnende Macht der Kanzlerin wird weiter bröckeln, je näher der Wahltermin kommt. Vielleicht gelingt noch das eine oder andere Gesetzespaket, aber viel wird nicht mehr kommen. Endzeit hoch zwei.

Nun zu den Risiken einer Neuwahl:

Angela Merkels Karriere wäre beendet, nach 14 Jahren ist das auch eine Erleichterung.

Die Wähler könnten für ein schwieriges Ergebnis sorgen. Erstens: Der Bundestag könnte so zersplittert sein, dass es schwer oder unmöglich ist, eine Regierung zu bilden, wie in Thüringen. Nach den jüngsten Umfragen hätten jedoch Union und Grüne eine klare Mehrheit. Zweitens: Die AfD wächst weiter. Derzeit steht sie bei 13 bis 15 Prozent, also knapp über dem Ergebnis der letzten Wahl. Das wäre zu verkraften.

Es ist unmöglich, Wahlergebnisse vorherzusagen, aber im Moment scheint das Risiko erträglich. Statt der ewigen Endphase Merkel könnte ein Aufbruch möglich sein. CDU und SPD müssten rasch ihre offenen Machtfragen klären, statt vielleicht das ganze nächste Jahr damit zu verbringen. Und es gibt die Chance auf eine Koalition, in der die Partner Lust auf gemeinsame Politik haben. Das wiegt die Risiken auf.

Neue SPD-Spitze: Warum sich die Union an die GroKo klammert

Erstaunlich und erschreckend

Ab heute können Sie auf das Jahr 2019 zurückschauen, denn es erscheint die SPIEGEL CHRONIK, unser Jahresrückblick, der diesen Untertitel trägt: "Triumphe, Krisen, Aufstände - Das Jahr des Protests". Mein Kollege Martin Wolf hat ein spannendes Heft komponiert. Einer der Höhepunkte ist ein Gespräch mit Lord Michael Dobbs, dem Erfinder von "House of Cards", der sich ausführlich über den Brexit und den britischen Premierminister Boris Johnson äußert.

Für mich ist beim Durchblättern das Erstaunliche, aber auch Erschreckende, was ich schon alles vergessen habe. Der Brand von Notre Dame, war das wirklich 2019? Carola Rackete, ein Politstar aus diesem Jahr? Es muss so gewesen sein, wenn es in der CHRONIK steht. Auf Martin Wolf kann man sich verlassen.

Gewinnerin des Tages...

Kay Nietfeld/ dpa

... ist Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. In meiner Essener Jugend gab es zu St. Martin in den Bäckereien immer Stutenkerle, Männlein aus süßem Teig, die einen aus Rosinenaugen zutraulich anschauten, als könnten sie so verhindern, verschlungen zu werden. Keine Chance.

Dem Stutenkerl war eine weiße Pfeife aus Ton eingebacken, an deren Geschmack ich mich gut erinnere, weil wir natürlich versuchten, den letzten Zipfel des Gebäcks von der Pfeife abzunagen. Ich erinnere mich auch gut an das Geräusch, das meine Zähne auf der Pfeife machten. Für mich ist der Stutenkerl eine Verbindung von Heimeligkeit und Horror.

Julia Klöckner hat heute das Vergnügen, den Großen Stutenkerl überreicht zu bekommen. Den vergibt der Bäckerinnungsverband Westfalen-Lippe für "dialogorientierte Politik". Ich weiß nicht, wie groß der Große Stutenkerl ist, aber sollte Julia Klöckner bis zur Pfeife vordringen, würde ich ihr Zurückhaltung empfehlen. Sonst wird sie doch noch Verliererin des Tages.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit