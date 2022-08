Die Lage am Morgen Das 9-Euro-Lagerfeuer

Es ging dann irgendwie, weil es ja am Ende immer irgendwie geht, aber genervt hat es trotzdem, weil natürlich die Person, deren Fahrrad an der Wand stand, als erste rausmusste. Aber schon kurz nach dem Aussteigen hatte ich wieder klar, dass es natürlich etwas albern ist, sich über so was zu ärgern. Natürlich könnte die Bahn mehr und längere Züge einsetzen, mehr Fahrradabteile wären auch nicht schlecht. Aber vielleicht kommt ja jetzt was in Gang.

Vor allem aber habe ich in den letzten Wochen festgestellt, dass es beim 9-Euro-Ticket nicht nur um Fahrten ins Umland oder nach Sylt geht, sondern dass es noch eine andere Funktion erfüllt. Es wird ja, seit viele Leute lieber Netflix als ZDF schauen, der Verlust des sogenannten Lagerfeuers beklagt, also kollektiver Fernsehereignisse wie »Wetten, dass..?«, über die am Montag noch im Betrieb geredet wurde. Ich glaube, das 9-Euro-Ticket hat da Potenzial.

Zumindest habe ich in den letzten Wochen viele Geschichten von Freunden und Bekannten gehört, die sie in vollen Zügen erlebt haben. Es gab plötzlich, neben Wohnungssuche (in Berlin immer ein Thema), Job und den Zuständen in Schule oder Kita (in Berlin noch häufiger ein Thema) ein ganz neues Feld an potenziellem Gesprächsstoff. Ein Freund zum Beispiel erzählte, wie er zwischen Hamburg und Berlin... obwohl, ich habe ihn nicht um Erlaubnis gefragt, deshalb muss ich an der Stelle diskret bleiben. Jedenfalls werden mir die Geschichten fehlen. Ich hoffe, es gibt bald neue zu erzählen.

9-Euro-Experiment in der Datenanalyse: Wie der Superbilligtarif den Verkehr verändert hat

Zwölf Jahre Anlauf

In diesen Tagen wird oft an 1972 erinnert, an Olympia in München, und zu Recht geht es in den Rückblicken um das fürchterliche Attentat und seine Folgen. Die Opfer dürfen nie vergessen werden. Deshalb ist es gut, dass nun, 50 Jahre später, wieder an sie erinnert wird. Auch für diejenigen, die damals, wie ich, noch nicht geboren waren, die diese Tragödie nicht miterlebt haben.

Doch bei aller Trauer, allem Schmerz hat Olympia 1972 auch andere Geschichten hervorgebracht, große sportliche Momente. Eine dieser Geschichten hat mich schon immer besonders fasziniert, deshalb habe ich mich gefreut, dass mein Kollege Peter Ahrens sie jetzt noch einmal erzählt hat.