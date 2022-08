Die Lage am Morgen

Die Situation ist gefährlich für Merz. Er hat versprochen, den konservativen Markenkern der CDU wieder herauszuschälen, den Mitte-Kurs Merkels zu korrigieren. Jetzt will seine Fanbasis Ergebnisse sehen. Stattdessen wirbt Merz für die Frauenquote und zaudert bei Themen wie Mindestlohn und Rentenpolitik, oder beim sozialen Pflichtjahr, zu dem Merz noch keine Meinung hat, wie er kürzlich bekannte.

In seinem zweiten Job als Unionsfraktionschef sieht die Lage zwar besser aus. Als Oppositionsführer kann Merz sich zugutehalten, die Regierung etwa bei der Impfpflicht und den Waffenlieferungen für die Ukraine vorgeführt zu haben. Doch auch in der Unionsfraktion knirscht es. Viele Abgeordnete sind im Kopf noch nicht in der Opposition angekommen. In jeder Sitzungswoche schreiben sie einen imposanten Stapel von Anträgen, »bis hin zu Nischenthemen wie dem Walfang in Ossetien«, spottet ein altgedienter Unionsmann. Merz soll mehrmals im Fraktionsvorstand darauf gedrungen haben, die Zahl der Papiere und ihre Länge zu reduzieren, was prompt den Schweinezyklus ausgelöst haben soll, dass man in einer Sitzungswoche plötzlich mit zu wenigen Anträgen dastand.

Personell kann Merz auch in der Fraktion nicht aus dem Vollen schöpfen, so diente etwa sein neuer Stabschef früher in Angela Merkels Kanzleramt. Auch die Vorbereitung der nächsten Fraktionsvorstandsklausur hakt noch. Auf der hektischen Suche nach prominenten internationalen Gästen sollen sich der Stabschef und der Fraktionsdirektor von Merz jüngst ein Wortgefecht in epischer Lautstärke geliefert haben.

Zur Erinnerung: Auf der letzten Klausur von Merzens Vorgänger Ralph Brinkhaus war Tesla-Chef Elon Musk zu Gast gewesen. Promis aus dieser Liga erwarten die Unionsleute jetzt auch von Merz.

