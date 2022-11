Obwohl seine Partei im Bund zurzeit einen Grundsatz nach dem anderen aufgibt, gilt sie im Osten noch immer als besonders ideologisch. Und obwohl die Partei mit ihrem Doppelnamen »Bündnis 90/Die Grünen« zumindest für den Versuch steht, ostdeutsche Einflüsse gleichberechtigt aufzunehmen, gilt sie hier als besonders westdeutsch. Im politischen Alltag wird der ostdeutsche Teil des Doppelnamens ja auch meist weggelassen.

Politische Ansichten entspringen immer auch – und oft maßgeblich – persönlichen Erfahrungen. Die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke sagte im Sommer in einem SPIEGEL-Gespräch : »Die grünen Themen haben es im Osten immer noch schwer. Dass die Industriebetriebe nach der Wende geschlossen wurden und Tausende plötzlich auf der Straße standen, teilweise für Jahre ohne Perspektive, das hat den Osten über sehr viele Jahre dominiert.«

Klimawandel und Artensterben werden zwar bald schon wieder Wohlstand und Arbeitsplätze gefährden, doch wie immer in Beziehungsstörungen, wird es Grünenpolitikern im Osten schwerfallen, mit solchen Argumenten gegen die dortigen Ängste anzureden. Argumente dringen nur durch, wenn Ängste ernst genommen werden.

Anti-Habeck-Protest in Schwedt: Das Misstrauen gegen die Grünen im Osten

Die Schwäche des Arguments

Mit Argumenten ist es sowieso kompliziert. Ein Argument mag noch so nachvollziehbar sein, wenn es zum falschen Zeitpunkt kommt, nützt es nichts. Wie sehr bemüht sich in diesen Tagen das Umfeld des Kanzlers, den Deal mit China im Hamburger Hafen kleinzureden: Im Vergleich zu anderen Geschäften mit China sei dieser doch nachrangig, so heißt es.

In der heutigen Zeit aber, in der sich die Folgen der Abhängigkeit Deutschlands von Russland so brutal zeigen, reagiert die Öffentlichkeit empfindlich auf weitere Abhängigkeiten von totalitären Regimen, ob sie nun Russland oder China heißen.