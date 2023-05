Die Lage am Morgen Wie schmutzig wird der Kampf zwischen DeSantis und Trump?

Was aber die Generalstaatsanwaltschaft München und das bayerische LKA mit ihren bundesweiten Razzien nun veranstalten, erscheint mir doch unangemessen. Natürlich dürfen die Aktivisten nicht über dem Gesetz stehen, nur weil sie in ihrem ideologischen Eifer für sich in Anspruch nehmen, die wahren Hüter der Verfassung zu sein. Wer Straftaten begeht, muss mit allen Konsequenzen des Rechtsstaats rechnen. Erst recht, wenn es, wie jetzt auch angeführt wird, um Sabotage an kritischer Infrastruktur geht.

Aber den Paragrafen 129 herauszuholen und zu versuchen, die »Letzte Generation« in Gänze als kriminelle Organisation zu brandmarken? Morgens um sechs bei einer Aktivistin die Tür einzutreten und mit gezückter Waffe ins Schlafzimmer zu stürmen, wie es die Betroffene schildert?

Der Verdacht drängt sich auf, dass die Härte der Ermittlungsbehörden vor allem Ausdruck von Hilflosigkeit ist. Die Klimakleber spielen mit der Polizei Katz und Maus, nun will die andere Seite zeigen: Wir können auch anders. Dafür packe der Rechtsstaat die Brechstange aus, analysiert mein Kollege Wolf Wiedmann-Schmidt, dem einer der Durchsuchungsbeschlüsse vorliegt.

Dass die Verhältnismäßigkeit dabei auf der Strecke bleibt, zeigt der peinliche und eigentlich unverzeihliche Fehler der Münchner Generalstaatsanwaltschaft bei der Sperrung der Webseite der »Letzten Generation«: Da wurde die Gruppierung kurzerhand schon mal zur kriminellen Vereinigung vorverurteilt, als ob darüber nicht Gerichte zu entscheiden hätten.

Es ist nicht auszuschließen, dass das alles nach hinten losgeht. Dass die selbst ernannten Klimaretter nun glauben, noch radikaler werden zu müssen. Und dass sie viele, viele Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen, die sich mit ihnen solidarisieren. In den kommenden Tagen ist mit neuen Aktionen zu rechnen, auch Protestmärsche sind geplant, heute Abend zum Beispiel in München.

Koalition im Wildsau-Modus

Das Klima in der Koalition? Total vergiftet! Die einen werfen den anderen vor, sich wie eine »Wildsau« aufzuführen. »Gurkentruppe« schallt es zurück, da seien wohl ein paar Sicherungen durchgebrannt.