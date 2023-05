Die Lage am Morgen Ist DeSantis gefährlich für Trump? Und ist er gefährlicher als Trump?

Man könnte ja auf die Idee kommen, dass das eine gute Nachricht ist – wegen Trump. DeSantis ist in den Umfragen zuletzt zwar abgesackt, aber die Zeit bis zu den ersten Vorwahlen ist noch lang, und Floridas Gouverneur gilt bis dato als der einzige, der Trump bei den Republikanern die nochmalige Kandidatur streitig machen kann.

Nur: Wer auch nur ganz am Rande verfolgt, was DeSantis in seinem Bundesstaat so treibt, wie er sich äußert, mit wem er sich umgibt (und ich meine nicht Andi Scheuer), der kommt ins Grübeln, wer eigentlich schlimmer ist: Trump oder DeSantis.

Während der Coronapandemie wetterte er gegen Lockdowns und Maskenpflicht, er führt einen rechten Kulturkrieg gegen Schulen und Unis, bestraft mit Walt Disney einen der größten Arbeitgeber Floridas, weil der das »Don't Say Gay«-Gesetz zu kritisieren wagte. Den Tampa Bay Rays versagte er 35 Millionen Dollar an Staatsgeldern, weil das Baseballteam nach Amokläufen Reformen des Waffenrechts forderte. Für politische Zwecke ließ er Geflüchtete per Flugzeug aus Florida auf die Ferieninsel Martha’s Vineyard in Massachusetts bringen.

»Trump with a brain«, so nennen seine Anhänger Ron DeSantis gern. Trump mit Gehirn also. Soll heißen: Ideologisch genauso scharf rechts wie der Ex-Präsident, dafür aber intelligenter, kontrollierter, strategischer – und damit gefährlicher, wie mein Kollege Marc Pitzke schon im Sommer vergangenen Jahres analysierte . Denn während Trump in seinem Ego gefangen sei, setze DeSantis »seine Vision systematisch in die Tat um, mit Kalkül, aalglatter Propaganda und harter Hand«.

Düstere Aussichten für den kommenden Präsidentschaftswahlkampf.

Habeck will kein Flip-Flopper sein

Ob sich Robert Habeck in diesen Tagen manchmal fragt, warum er nicht einfach in Kiel geblieben ist? War doch ein nettes Leben da in der Landespolitik im hohen Norden der Republik. Fraktionschef, Minister, Vizeregierungschef. Nicht so schlecht. Blieb sogar noch Zeit, Bücher zu schreiben.