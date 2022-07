Die Lage am Morgen War's das mit Gas aus Russland?

Das Problem ist nur: Um diesen Schatz zu heben, müsste Deutschland Fracking betreiben, eine rabiate und umstrittene Methode der Gasförderung, bei der große Mengen Wasser zusammen mit Sand und speziellen Chemikalien unter hohem Druck durch ein Bohrloch gepresst werden. In der Tiefe zertrümmert dieser Strahl Schiefer-, Mergel- und Tongestein, und durch die entstehenden Risse kann das seit Jahrmillionen gefangene Gas nach oben entweichen. Allerdings steigt so auch verunreinigte Frackingflüssigkeit auf, die dem Grundwasser gefährlich werden könnte.

Politiker wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder FDP-Vize Wolfgang Kubicki fordern nun, dass Deutschland, ähnlich wie die USA, im großen Stil ins Fracking einsteigen sollte.

Jetzt Hals über Kopf in diese Technologie einzusteigen, hält mein Kollege Marco Evers aus unserem Wissenschaftsressort für schiere Träumerei: »Man muss die Feuerwehr bauen, wenn es nicht brennt. Danach ist es zu spät.« Ein in hohem Maße sicheres Fracking mit nennenswerter Gas-Ausbeute wäre auch in Deutschland möglich. Aber es würde eine jahrelange Vorbereitung benötigen: bei der Gesetzgebung und den Genehmigungsverfahren, bei der Auswahl geeigneter Lagerstätten und dem Aufbau der nötigen Infrastruktur. Evers: »Fracking wird Deutschland kurzfristig nicht retten – weder in diesem noch im nächsten noch im überübernächsten Winter.« Die Chance, die Fracking geboten hätte, wurde in Deutschland im Jahr 2017 vergeben. Damals wurde die Methode von der Politik kategorisch verboten.

Ende einer turbulenten Reise