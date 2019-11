heute beschäftigen wir uns mit Russlands Abschied vom Internet, den Impeachment-Untersuchungen gegen Donald Trump, Angela Merkels Besuch in Indien und mit einem seltenen Glücksmoment für die SPD.

Die neue russische Brandmauer

Zoltan Mathe/EPA-EFE/REX

Heute will Russland sich vom weltweiten Internet abkoppeln, zumindest in der Theorie. Das russische Internet war bisher mit dem Rest der Welt verbunden, ohne dass wie in China eine "Great Firewall" dazwischengeschaltet ist. Davon hat die russische Opposition profitiert, die Korruption hoher Kreml-Beamter und Politiker in YouTube-Videos bloßstellen konnte - und das Internet auch nutzte, um Massenproteste zu organisieren.

Das soll ein Gesetz ändern, das heute in Kraft getreten ist. Die Internetprovider müssen ihre Server so umrüsten, dass die russische Telekommunikationsagentur Roskomnadzor sie direkt kontrollieren kann. Bereits bisher haben die Provider auf behördliche Anordnung Tausende Seiten gesperrt, künftig soll der Staat das direkt können.

Die offene Frage ist, ob ein Land, das von Anfang an mit dem Internet verbunden war, sich davon weitgehend entkoppeln lässt - die Situation in Russland ist eine andere als in China, wo der Zugang zum Internet immer schon stark eingeschränkt war. Den Bürgern das Internet wegzunehmen, ist auf jeden Fall schwieriger, als es ihnen von Anfang an vorzuenthalten. Im Frühjahr gab es dagegen schon massive Proteste. Wissen Sie übrigens, was Firewall auf Russisch heißt? "Brandmauer" - genau, als Fremdwort aus dem Deutschen.

Entscheidung des Parlaments: Wie Russland sich vom Internet abkoppeln will

Impeachment-Untersuchung geht in eine neue Phase

J. Scott Applewhite/ AP

Es ist erst das dritte Mal in der US-Geschichte, dass es so weit gekommen ist: Das US-Repräsentantenhaus hat gestern beschlossen, die Impeachment-Untersuchung gegen Präsident Donald Trump aus den Hinterzimmern und Geheimräumen des Kapitols offiziell in die Öffentlichkeit zu heben - in einer Abstimmung, in der fast alle Demokraten dafür stimmten und alle Republikaner dagegen. Das zeigt, wie ungeheuer polarisiert diese Untersuchung verläuft und solange die republikanische Front so einheitlich den Präsidenten verteidigt, werden es die Demokraten schwer haben.

Heute wird der US-Kongress erst einmal für eine Woche eine Auszeit einlegen, erst ab dem 11. November wird dann die öffentliche Anhörung von Zeugen beginnen. Bis dahin wollen die Demokraten aber noch versuchen, entscheidende Zeugen hinter verschlossenen Türen zu vernehmen, insbesondere John Bolton, den gefeuerten Sicherheitsberater Donald Trumps.

Trumps Außenpolitik und die Ukraineaffäre: Die Rache der Diplomaten

Was Merkel in Indien macht

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft heute auf ihrer Indien-Reise mit sehr vielen Leuten zusammen, die nicht Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn heißen. Der indische Premier Narendra Modi begrüßt sie morgens mit militärischen Ehren, später besuchen sie gemeinsam die Einäscherungsstätte von Mahatma Gandhi. Natürlich sind auch zahlreiche Wirtschaftsvertreter mit dabei.

Indien gilt westlichen Unternehmern seit vielen, vielen Jahren als ein Land der Zukunft, das aber die Hoffnungen schon seit Langem nur teilweise erfüllt, während China lange Zeit davonzog. In Indien gibt es zudem viele innen- und außenpolitische Probleme, die die Bundeskanzlerin nicht ganz ignorieren kann: Da ist zum einen die Kaschmir-Krise, das autoritäre Durchgreifen Delhis gegen die eigene Bevölkerung in der umstrittenen Region und die damit verbundenen Spannungen mit Pakistan. Und da ist die nationalistische Agenda des Premiers, der Indien in einen Hindu-Staat umbauen möchte und die 200 Millionen Muslime im Land zunehmend diskriminiert.

Merkels Reise ist also sicher eine nette Abwechslung vom Ärger daheim, zu dem sie immer noch beharrlich schweigt. Aber Probleme gibt's auch da genug.

Story des Tages

Uk Parliament/Jessica Taylor/PA/ DPA

John Bercow wurde als Sprecher des britischen Unterhauses so berühmt wie kein "Mr. Speaker" vor ihm: wegen seiner unnachahmlichen "Ooooordeeeer"-Rufe, in denen er die Parlamentarier und den Premierminister zur Ordnung rief und wegen seiner elaborierten Ausführungen. Er wirkte manchmal wie ein Zirkusdirektor, der selbst das auffälligste Zirkuspferdchen sein will. Er stärkte aber auch die Rolle des Parlaments im Ringen um den Brexit - dass Boris Johnson damit scheiterte, ihn einfach so durchzuprügeln, ist auch Bercows Verdienst.

Zum Brexit kam es in der Nacht auf heute nicht - anders als Johnson das wollte. Doch Bercow hatte gestern seinen letzten Auftritt als Speaker. Er ist abgetreten, wohl auch um sicherzustellen, dass das gegenwärtige Parlament noch seinen Nachfolger wählt.

Gewinnerin des Tages...

Andreas Arnold/ DPA

... ist Familienministerin Franziska Giffey. Sie darf ihren Doktortitel behalten. Im Falle eines Verlusts des akademischen Grades hätte die Sozialdemokratin ihr Amt aufgegeben. Dass es nicht soweit kam, ist auch eine gute Nachrichten für die SPD. Damit verliert die krisengeschüttelte Partei nicht noch eine Hoffnungsträgerin. Der Freispruch kommt zwar zu spät, als dass Giffey sich noch für den Parteivorsitz bewerben könnte. Doch das muss für sie, eines der wenigen verbleibenden Talente der Partei, kein Nachteil sein.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag!

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr