Die Lage am Morgen Wer noch zu Putin hält

Liebe Leserin, lieber Leser, guten Morgen,

heute geht es um Wladimir Putins verbliebenen Freunde in der Welt (es sind gar nicht so wenige). Wir blicken auf das große Corona-Experiment, das an diesem Wochenende in Deutschland beginnt, und auf die Fußball-WM in Katar. Und: Mein Kollege Christoph Schult erinnert sich in einer bewegenden Geschichte an seinen einstigen israelischen Gastbruder Rotem, der 2004 von Terroristen ermordet wurde.