Die Lage am Morgen In die Dunkelheit gebombt

Aber das, was gestern in Jerusalem passierte, unterscheidet sich von alledem: Es gab zwei Explosionen an Bushaltestellen in Jerusalem, ein 16-Jähriger starb, 20 Personen wurden verletzt. Es scheint keine spontane, sondern eine geplante Aktion gewesen zu sein, minutiös geplant. Es handelte sich offenbar um Bomben, die mit Nägeln gefüllt waren. Ein Angriff, der das Land mitten in einer Regierungsbildung trifft – mit dem alten und neuen Premierminister Benjamin Netanyahu.

Dieses Mal will er, muss er es mit den Rechtsextremisten von der Wahlliste »Religiöser Zionismus« versuchen, einer rassistischen, islamo- und homophoben Partei, die »illoyale« Bürger aus dem Land werfen will. Aber es geht Netanyahu um den Machterhalt und seine Zukunft als freier Mann – Netanyahus neue Partner sollen ihm dabei helfen, dass der Prozess gegen ihn eingestellt wird. Netanyahu ist wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen angeklagt.

Mein Kollege Richard C. Schneider, der für uns aus dem Land berichtet, fühlt sich an die Neunzigerjahre erinnert. »Es war ebenfalls eine Zeit vieler Attentate der Hamas. Damals trat Regierungschef Shimon Peres erneut an, doch sein konservativer Herausforderer wurde mit jedem Anschlag stärker.« Ein Mann namens Benjamin Netanyahu. Peres bekam die Situation nicht unter Kontrolle, Netanyahu gewann die Wahl und wurde erstmals Premier.

Könnte nun eine ähnliche Situation drohen? Neben den Extremisten des »Religiösen Zionismus« wirkt selbst Netanyahu gemäßigt.

