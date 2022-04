Die Lage am Morgen Wie mutig ist Olaf Scholz?

Das geschah in der Nacht: Russland kündigt weitere Gefechte in Mariupol an, Deutschland prüft neue Waffenlieferungen und nach Angriffen auf die Hauptstadtregion gibt es Berichte über Todesopfer .

Olaf Scholz steht jetzt vor einer ähnlichen Wegscheide. Nur die Herausforderung ist größer: Nein zu sagen reicht heute nicht. Es geht um eine aktive Führungsrolle in Europa im Kampf gegen den Kriegsverbrecher aus dem Kreml. Will Scholz die haben?

»Möglich ist das, weil seit 20 Jahren das Völkerstrafrecht in Deutschland gilt«, erläutern meine Kollegen Severin Weiland und Fidelius Schmidt : »So können Strafverfahren auch gegen Taten, die von Ausländern im Ausland begangen wurden, hierzulande verfolgt und gegebenenfalls zur Anklage vor einem deutschen Gericht gebracht werden. Das geschah in jüngster Vergangenheit gegen Täter aus dem syrischen Bürgerkrieg.«

Severin hat mit Gerhart Baum gesprochen. Der hoffe, dass eines Tages für Putin die Immunität nicht mehr gelte, wie einst im Falle von Slobodan Milošević. Der frühere jugoslawische Machthaber, verantwortlich für Tod und Vertreibung Tausender in den Kriegen auf dem Balkan, war am Ende vor dem Uno-Kriegsverbrechertribunal im niederländischen Den Haag angeklagt worden – er starb vor seiner Verurteilung in der Haft.

Wie es der traurige Zufall will: An diesem Mittwoch vor 30 Jahren begann der Krieg in Bosnien-Herzegowina, im Bundestag wird an diesen Jahrestag erinnert. Und ich lege Ihnen an dieser Stelle die eindringliche Geschichte meines Kollegen Sebastian Stoll über die SPD-Bundestagsabgeordnete Jasmina Hostert ans Herz. Ich habe manche Passagen zweimal gelesen. Hostert stammt aus Sarajewo, als Neunjährige verlor sie im Krieg einen Arm. Wenn sie jetzt die Kinder aus der Ukraine sieht, dann sehe sie sich selbst, sagt sie.

Tempo, Tempo

Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Die Einführung eines temporären Tempolimits auf deutschen Autobahnen zur Reduzierung des Ölverbrauchs scheint eine viel komplexere Herausforderung zu sein als, sagen wir, ein Energie-Embargo.

Warum sonst diskutiert das Land schon seit Wochen munter und ohne Ergebnis über diese alte Geschichte?