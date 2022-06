Die Lage am Morgen Ist der Ukrainekrieg vor dem Winter zu Ende?

Erdoğan wirft Schweden und Finnland bekanntlich vor, Anhängern der Kurden-Organisation PKK Unterschlupf zu gewähren, die in der Türkei als Staatsfeinde gelten. Nun will sich der Türke noch kurz vor dem Nato-Gipfel mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö und der schwedischen Regierungschefin Magdalena Andersson in Madrid treffen, um über das Thema zu sprechen. Erdoğan für seinen Teil klingt weiterhin nicht besonders offen für eine Lösung. Vielmehr plant er in Madrid wohl eine Art Präsentation, mit der er die Verbindungen der »Terrororganisation« nach Finnland und Schweden erklären will.

So ist das leider in multilateralen Organisationen, irgendwer nervt eben immer mit Extrawünschen. Bei Erdoğan darf man aber immerhin darauf setzen, dass er am Ende vielleicht doch für einen guten Nebendeal zu haben sein könnte. Zufällig erhofft er sich derzeit auch die Lieferung von Waffen, speziell amerikanischen Kampfjets. Werden die USA ihm diesen Gefallen tun, gleichsam im Gegenzug zu einem Ja bei der Norderweiterung? Offiziell heißt es von US-Seite, die beiden Themen hätten nichts miteinander zu tun.

Entscheidung über Verbrenner-Aus

Erst hat sich das Europäische Parlament dafür ausgesprochen, nun sind die EU-Umwelt- und Klimaminister mit einer Entscheidung an der Reihe. Sie beraten heute im Umweltrat über die Zukunft von Verbrenner-Autos in der Gemeinschaft. Geben die Ministerinnen und Minister mehrheitlich grünes Licht, dürfte dem De-facto-Verbot für neue Autos und Transporter mit Verbrennungsmotor ab 2035 nicht mehr viel im Wege stehen.