Die Lage am Morgen Die Fratze einer Stadt

Ich habe erlebt, wie Hartz IV die SPD geschwächt, blockiert, gehemmt und aus ihr eine verzagte, mit sich selbst hadernde Partei gemacht hat. Innerparteilich bildete der Begriff eine Art Demarkationslinie. Auf der einen Seite standen diejenigen, die Gerhard Schröders Agenda 2010 grundsätzlich positiv gegenüberstanden, die zwar Verbesserungsbedarf sahen, insgesamt aber der Meinung waren, die Agenda habe viel Gutes bewirkt. Auf der anderen Seite standen die Gegner, die in der Reform so etwas wie die sozialpolitische Ursünde sahen, den Verrat der Sozialdemokratie an ihren eigenen Werten und an den Schwächsten der Gesellschaft. Sie stritten, viele Jahre und viele Parteitage lang. Die SPD fand keinen Frieden mehr. Das lag auch an diesem Begriff, der sich, losgelöst von der inhaltlichen Ebene, als Chiffre für alles eingebrannt hatte, was die SPD an sich selbst nicht leiden konnte.

Kann das alles nun überwunden sein, nur weil diese Chiffre von der politischen Bildfläche verschwindet? Ganz so einfach ist es natürlich nicht – und doch bin ich mir sicher, dass allein der Name Bürgergeld vieles heilen wird. Das liegt auch daran, dass die SPD mehr noch als andere Parteien zur Autosuggestion fähig ist. Wenn sie an etwas glauben will, dann glaubt sie daran, im Guten wie im Schlechten. An einem Tag hält sie sich für die einzig rechtmäßige Kanzlerpartei, am nächsten Tag ist sie überzeugt davon, dem Untergang geweiht zu sein.

Ich wage eine Prognose: Schon bald werden sich die ersten Genossen nicht mehr daran erinnern, was genau noch mal Hartz IV war.

Glaubensfragen

Benedikt XVI. ist tot, und ich muss zugeben, dass mich die Bilder seines aufgebahrten Körpers berührt haben. Überrascht hat mich, dass es offenkundig vielen Menschen ähnlich ging, jedenfalls wirkte die öffentliche Anteilnahme an diesem Sterben, diesem Tod für mich auch hier, in Deutschland, überraschend groß – gemessen daran, dass die Kirchen hier immer schneller der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit entgegenrutschen. Die Menschen treten in Scharen aus, und doch gibt es offenbar nach wie vor ein Interesse an Religion, an ihren Vertretern. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegt.