Die Lage am Morgen Impfpflicht – oder lieber Lockdown-Risiko?

Heute geht es im Bundestag um die Frage, ob die Impfpflicht doch noch kommt und in der Ukraine darum, was nach dem Krieg kommt. Und: Warum spielt eigentlich Corona bei der Ministerpräsidentenkonferenz keine große Rolle mehr? Wann endet dieser Krieg? Der Krieg wird schnell vorüber sein – das ist wohl das, was der Mensch so denkt, wenn er in den Krieg zieht. Das war beim Amerikanischen Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert nicht anders als beim Ersten Weltkrieg oder später in Vietnam. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine haben viele im Westen die Überlebensfähigkeit der Ukraine eher in Tagen denn in Wochen bemessen. Nun verteidigen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer bereits in der siebten Woche.

Spätestens nach den russischen Gräueltaten von Butscha muss jedem klar sein: Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Dass der Tyrann eine Großmacht anführt und nicht ein Land wie Syrien, Libyen oder Serbien, das macht die Sache kompliziert. Und gefährlich. Das gab es ja noch nicht seit 1945: Dass im Grunde eine der Garantiemächte dieser Nachkriegsordnung ebendiese Nachkriegsordnung gezielt zu zerstören sucht. Dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf, der ja ein Vernichtungsfeldzug gegen sie ist, liegt in der Logik der Sache. Dass der Westen die Ukraine nicht verloren geben darf und also mit defensiven wie offensiven, mit leichten wie schweren Waffen versorgen muss, das liegt in dessen ureigenem Interesse. Gesetzt den Fall, wir wollen in den nächsten Jahrzehnten gerne weiter in einer Welt leben, in der Grenzen respektiert werden und das Selbstbestimmungsrecht der Völker geachtet wird. Nur: Wann wird dieser Krieg enden? Wann endet er für die Ukraine? Und wann endet er für uns? Russland hat angekündigt, seine Kriegshandlungen auf den ukrainischen Osten zu konzentrieren. Sollte Putin nach seinem militärischen Scheitern vor Kiew nun die Gebiete im Osten erobern, rauben, seinem Imperium einverleiben und danach auf Verhandlungen setzen – wie ginge der Westen damit um? Natürlich ist es Sache der Ukrainer, mit wem und wie sie Frieden schließen. Aber Amerikaner und Europäer sind in diesen Krieg ja ebenfalls indirekt verwickelt. Werden die Sanktionen zurückgefahren, wenn die Ukraine zwar geteilt ist, aber wieder halbwegs Frieden herrscht? Reden wir dann wieder über Wandel durch Annäherung und kramen alte Ostpolitik-Konzepte hervor? Nicht wirklich, oder?

Ein geteiltes Land, das gab es doch schon in Europa. Zweimal Deutschland – und der sowjetische Machtbereich reichte bis ins Herz des Kontinents hinein. Diese beiden Tatsachen waren die Folge eines deutschen Angriffskriegs, nicht einer sowjetischen Aggression. Eine geteilte Ukraine dagegen wäre die Folge eines russischen Angriffskriegs. Mit den Sowjets war zu verhandeln, man garantierte sich seine Grenzen. Aber heute? Welche Grenze soll der Kriegsverbrecher aus dem Kreml denn künftig garantieren? Das Problem heißt Putin. Der frühere Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, heute Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, sagt in einem sehr lesenswerten Interview meiner Kollegen Serafin Reiber und Jonas Schaible: Man solle sehr vorsichtig sein mit Aufrufen zu einem Regime Change, doch »bei all dem, was passiert ist, ist es schwer vorstellbar, mit einer russischen Regierung zu verhandeln«. Und anders als sein Parteifreund und Vizekanzler Robert Habeck fordert Hofreiter: »Deswegen müssen wir so schnell wie möglich ein komplettes Energieembargo für Kohle, Öl und Gas durchsetzen.« Zudem müsse die Ukraine noch stärker mit Waffen ausgestattet werden, etwa Panzern. Heute beraten die Nato-Außenminister in Brüssel weiter über die verstärkte Abschreckung Russlands. Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier: Das geschah in der Nacht: Die Ukraine wirft Russland vor, in Mariupol Tausende zivile Opfer verbergen zu wollen. In einem Kiewer Vorort wurden elf Tote gefunden. Baerbock fordert Prozesse gegen Kriegsverbrecher. »Scholz muss handeln, Europa wartet darauf«: Keine Energie mehr aus Russland – und schwere Waffen für die Ukraine: Hier spricht Anton Hofreiter, Ex-Fraktionschef der Grünen, über Putins Vernichtungskrieg und seine Erwartungen an den Kanzler

Tödliche Technik – diese Waffen spielen im Krieg eine wichtige Rolle: Wer kämpft womit? Welche Systeme nutzen die russischen und ukrainischen Streitkräfte im Einsatz? Der Überblick

Verübt Russland einen Völkermord? Blutüberströmte Schwangere in Mariupol, Massengräber, gefesselte Leichen auf den Straßen von Butscha: Die Bilder aus dem Krieg machen fassungslos. Warum der Begriff Genozid trotzdem mit Vorsicht verwendet werden sollte Warum die Impfpflicht heute scheitern könnte Eine Sternstunde des deutschen Parlamentarismus ist heute Morgen im Bundestag nicht zu erwarten, wenn über die Impfpflicht entschieden wird. Es herrscht Durcheinander, bisher zeichnet sich für keines der Lager eine Mehrheit ab.

Kann sein, dass wir am Ende dieses Tages so schlau sind wie zuvor. Keine Impfpflicht, nirgends. Sollten künftig wieder gefährlichere Coronavarianten auftauchen, könnte eine weiter hohe Zahl an Ungeimpften möglicherweise neue Einschränkungen bis zum Lockdown nötig machen, um das Gesundheitssystem zu stabilisieren. Der Urgrund dieses politischen Tohuwabohu liegt beim Kanzler. Der wünschte sich – noch in der Delta-Welle und kurz vor Amtsantritt – eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren. Auf dass wir in den nächsten Pandemie-Winter einmal nicht planlos hineinsteuern. Nur: Scholz war nicht bereit, ernsthaft politisches Kapital einzusetzen und seine Ampel-Mehrheit dafür zu mobilisieren. Deshalb die Idee, die Sache mit der Impfpflicht dem Parlament zu überlassen, auf fraktionsübergreifende Initiativen zu setzen. Das Wort von der Gewissensentscheidung machte die Runde – und der Kanzler überhöhte seine aus Vorsicht unterlassene Führung zu einer Hochachtung des Parlaments. War zu offensichtlich, hat nicht funktioniert. Die Impfpflichtdebatte kann in künftigen Politikseminaren als Beispiel dafür dienen, wie man durch den Nichteinsatz von politischem Kapital vorhandenes politisches Kapital dennoch riskiert. Denn Olaf Scholz wird geschwächt aus diesem Donnerstag hervorgehen.

Seine ursprüngliche Idee einer Impfpflicht ab 18 ist bereits gescheitert, wird gar nicht mehr zur Abstimmung kommen. Stattdessen haben Abgeordnete aus den Ampelfraktionen einen Kompromiss erarbeitet: Die einen wollten ab 18, die anderen ab 50 – jetzt haben sie sich geeinigt auf: ab 60. Demnach soll die Generation Ü60 – noch immer gut zweieinhalb Millionen Ungeimpfte – ab Oktober eine Impfung nachweisen müssen, Verstöße würden mit Bußgeld sanktioniert. Bis dahin gibt’s eine Impfberatung für alle Erwachsenen und falls es im September ganz düster aussieht mit Corona, kann auch noch mal über eine Pflicht ab 18 beraten werden. Falls Corona schon verloren haben sollte, kann auch die Aussetzung der Impfpflicht beschlossen werden. Sie sehen schon, ich brauche viele Worte, so sehr Kompromiss ist diese Gesetzesinitiative. Und die anderen? Die Union geht mit einem Schaun-mer-mal-dann-sehn-mer-scho-Vorschlag an den Start (alles vorbereiten für die Pflichtspritze, aber nur bei schlimmer Coronalage spritzen). Und dann gibt es natürlich diverse Kritiker, die eine Impfpflicht gänzlich ablehnen, darunter mit den Ü70-Männern Wolfgang Kubicki und Gregor Gysi zwei gute Redner. Vielleicht verhelfen die beiden der Debatte zumindest zu etwas Glanz. Vor der Bundestagsabstimmung: Arbeitsgruppen sollen sich auf Impfpflicht ab 60 geeinigt haben EmPeKa, heute mit ganz wenig Corona Die Ministerpräsidentenkonferenz mitsamt Bundeskanzler erfindet sich in dieser Staffel neu: In der heutigen Folge wird wohl weniger Corona vorkommen denn je. Obwohl die Seuche so stark grassiert wie kaum je zuvor.

Aber die Länderchefs hatten bereits in der letzten Folge Mitte März mit der Bundesregierung wegen der Art und Weise der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes und des nahenden Freedom Day abgerechnet. Hessens CDU-Premier Bouffier damals: »Das Verfahren ist schlicht unsäglich.« Heute wird es eher um die Frage der Aufnahme und Verteilung ukrainischer Flüchtlinge sowie die dazugehörige Finanzierung gehen. Corona kommt laut dem mir vorliegenden »Beschlussvorschlag«, Stand Mittwochabend, nur im Zusammenhang mit Impfmöglichkeiten für Geflüchtete vor. Auch die »Sicherheit der Energieversorgung« wird eine Rolle spielen, von einem möglichen Energieembargo ist in der Vorlage allerdings nicht die Rede. Es heißt dort nur: »Deutschland muss schnellstmöglich unabhängig vom Import russischer Energieträger werden.« Eh klar. Verlierer des Tages …

…ist Karl Lauterbach. Es läuft nicht rund beim einst gleichermaßen von der Bevölkerung nominierten Gesundheitsministerkandidaten (Scholz: »Er wird es!«), zuletzt das Hin und Her um die Isolation bei einer Coronainfektion. Erst erklärte Lauterbach, ab Mai werde Betroffenen nur noch empfohlen, fünf Tage zu Hause zu bleiben. Nach einer kritischen SPD-Fraktionssitzung und in einer Talkshow ruderte er dann zurück : Die Pflicht zur Isolation bleibt, wird aber auf fünf Tage begrenzt. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte sagt zur Performance seines Parteifreundes: »Die Wankelmütigkeit des Bundesgesundheitsministers ist irritierend. So etwas darf nicht passieren.« Meine Kollegin Milena Hassenkamp und mein Kollege Christian Teevs schreiben: »Er wirkt wie ein Getriebener, allein gelassen vom eigenen Kanzler, ein verzweifelter Erfüllungsgehilfe der FDP, die mit ihren Freiheitsparolen meist den Ton angeben darf in der Coronapolitik.« Wie sagte Franz Josef Strauß? »Wer Everybody's Darling sein möchte, ist zuletzt Everybody's Depp.«