Die Lage am Morgen Wird heute die Inflation eingedämmt?

Konzertauftakt mit Misstönen

Der Lehrsatz, Geschichte würde sich nicht wiederholen, kann nur ein Lehrsatz mit Ausnahmen sein. Die Geschichte der »Konzertierten Aktion« könnte eine solche Ausnahme sein.

Olaf Scholz hat für heute um 14 Uhr Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgebern und der Wissenschaft ins Kanzleramt eingeladen, um über den Kampf gegen die Inflation zu beraten. Mit dem Etikett der »Konzertierten Aktion« knüpft er an ähnliche Treffen in den Sechziger- und Siebzigerjahren an.

Den Kanzler sorgt vor allem die Gefahr einer Preis-Lohn-Spirale. Steigen die Preise weiter so stark wie seit dem Ausbruch des Krieges, werden bei den Tarifverhandlungen die Gewerkschaften erhebliche Lohnsteigerungen fordern. Setzen sie sich durch, sehen sich die Unternehmen vermutlich gezwungen, die Preise ihrer Produkte zu erhöhen, um die höheren Lohnkosten wieder einzuspielen. Dann fängt das Spiel von vorne an. Der Weg in diesem Sorgenszenario geht also nur nach oben.