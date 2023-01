Die Lage am Morgen Jetzt also Kampfjets

Zugleich wächst die Nervosität der Militärs, wie die jüngsten Äußerungen des US-Generals Michael H. Minihan belegen. Er hatte in einem internen Memo an die Truppe davor gewarnt, im Jahr 2025 könnte ein Krieg zwischen den USA und China um Taiwan ausbrechen. China könnte dann die Insel angreifen. Dies sage ihm sein »Bauchgefühl«, so der General.

Auch die Töne aus dem US-Kongress in Richtung Peking nehmen an Schärfe zu. Der neue Sprecher im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, will schon bald Taiwan besuchen, was die chinesische Seite als erneute Provokation betrachten dürfte. Vor wenigen Tagen haben Republikaner und Demokraten zudem die Einrichtung eines Sonderausschusses beschlossen, der sich mit der Eindämmung des weltweiten chinesischen Einflusses beschäftigen soll.

Mitten in dieser Lage soll nun zu Beginn der kommenden Woche US-Außenminister Antony Blinken zu einem Besuch in Peking eintreffen. Es wäre die erste Visite dieser Art seit Jahren. Der Besuch soll zu einer Entkrampfung des beiderseitigen Verhältnisses beitragen. Das kann sicherlich nicht schaden.

Anschuldigung aus Peking: China macht USA für Ukrainekrieg verantwortlich

Warum Benjamin Netanyahu Joe Biden nervt

Der US-Außenminister ist ein viel beschäftigter Mann. In Israel und im Westjordanland bemüht sich Antony Blinken aktuell darum, die Hitzköpfe auf beiden Seiten von einer weiteren Eskalation der Gewalt abzubringen. Nachdem Blinken am Montag in Jerusalem Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu getroffen hat, will er heute in Ramallah mit Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas sprechen. Den Angriff auf eine Synagoge in Jerusalem nannte Blinken »schockierend«. Ihm gehe es jetzt darum, die Situation zu deeskalieren.