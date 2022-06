Die Lage am Morgen Wir sind Bundeskanzler!

Einen der größten Triumphe meines Lebens habe ich beim Quizspiel Trivial Pursuit gefeiert. Die Frage, wer 1984 in Sarajevo Olympiasieger im Rodeln mit dem Doppelsitzer wurde, fanden alle anderen Teilnehmer dieser Runde absurd. Wer weiß denn so was? Ich, sagte ich: Franz Wembacher und Hans Stanggassinger. (Es kann auch sein, dass die Frage hieß, wer waren die schwersten Teilnehmer der Spiele in Sarajevo. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Die Antwort wäre dieselbe.) Leider habe ich im Laufe meines Lebens viel Zeit investiert, um idiotisches und komplett überflüssiges Wissen zu akkumulieren.

Zum Glück gibt es hin und wieder ein Quiz, bei dem man dieses Wissen abladen kann, nun auch auf der Startseite von SPIEGEL.de. Dort finden Sie täglich ein neues Allgemeinwissensquiz. Sieben Fragen an sieben Tagen die Woche. Das Quiz deckt die wichtigsten Themengebiete des gesellschaftlich-politischen Geschehens ab: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport, Geschichte und Unterhaltung. Vor allem geht es natürlich um nicht überflüssiges Wissen.

Immer um Mitternacht erscheint ein neues Quiz. Wenn Sie weiterspielen und auf Ihre Statistik zugreifen möchten, melden Sie sich bitte auf SPIEGEL.de an. Haben Sie bereits ein SPIEGEL+-Abo oder einen Account für den Kommentarbereich, können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten einloggen oder sich kostenlos registrieren.

Hier geht’s zum aktuellen Tagesquiz. Die Startfrage heute: Wo finden die Olympischen Sommerspiele 2024 statt?

Gewinnerin des Tages...

... ist Annika Büsing, eindeutig, ohne jeden Zweifel. Ihr kleiner Roman »Nordstadt« ist das Buch dieses Sommers. Eine junge Bademeisterin verliebt sich in einen hinkenden Jungen, der weder genug Geld für Kino, noch irgendeine Perspektive hat. Die beiden haben es schwer, zueinander zu finden: »In der Historie von Pärchen, die miteinander schlafen wollen, sind wir das mit den meisten Fehlversuchen.« Was für ein schöner Satz.

Diese zarte Ironie strömt durch das ganze Buch. Büsing ist Lehrerin, das merkt man an ihrem virtuosen Umgang mit Jugendjargon. Darüber hinaus ist sie einfach eine hervorragende Schriftstellerin, die ein ungemein anrührendes Liebespaar erfunden hat, Boris und die Bademeisterin. Alles in allem umfasst das Buch 246 Seiten, weil man es zweimal lesen muss, so schön ist es. Oder dreimal: also 369 Seiten.