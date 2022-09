Die Krux mit den Sanktionen

Deutschland rätselt, wie es all die Entlastungen und Preisbremsen finanzieren soll, die da im Krisenwinter noch kommen mögen. Beispiel: Gaspreisdeckel. Noch immer weiß man nicht so recht, wie Finanzminister Christian Lindner ihn bezahlen will, nachdem er eine Gasumlage ablehnt und die Schuldenbremse im kommenden Jahr einhalten will. Kommt ein weiteres Sondervermögen? Ein neuer Soli? Die Umwidmung anderer Töpfe? Alles komplex, alles nicht so einfach. Gäbe es da nicht eine elegantere Lösung? Man kann ja mal fantasieren.

Unglaublich viele Russinnen und Russen haben ihr Vermögen in den letzten Jahrzehnten in Europa investiert – an der Börse, in Unternehmen, in Jachten, in Immobilien. Auch deshalb, weil man es ihnen leicht gemacht hat.