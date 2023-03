Die Lage am Morgen Die Ukraine ist jetzt drittgrößter Waffenimporteur der Welt

... ist »Im Westen nichts Neues«. Für neun Oscars war der deutsche (Anti-)Kriegsfilm nominiert, vier Preise hat er schließlich abgeräumt: beste Kamera, bestes Szenenbild, beste Filmmusik, bester internationaler Film.

Dass sich der Film von Regisseur Edward Berger in der Königsdisziplin »Bester Film« dem Science-Fiction-Abenteuer »Everything Everywhere All at Once« geschlagen geben musste, ist zwar schade, aber zu verschmerzen. »Everything Everywhere All at Once« war mit elf Nominierungen als großer Favorit in die Oscar-Nacht gegangen, der Film von Daniel Kwan und Daniel Scheinert holte am Ende insgesamt sieben Auszeichnungen.

Ich habe »Im Westen nichts Neues« vor ein paar Tagen zum ersten Mal gesehen. Im Vorfeld hatte ich manche negative Kritik gelesen, die sich vor allem auf Abweichungen von der Romanvorlage von Erich Maria Remarque bezieht. Auch ich fand einige Szenen ziemlich klischeebeladen, und doch muss ich sagen: Man weiß eigentlich, was einen erwartet, und doch muss man anschließend angesichts der perfekt ausgeleuchteten Grausamkeit erst einmal durchatmen. Die Bilder vom Leiden und Tod in »Im Westen nichts Neues« wirken angesichts der Aufnahmen, die uns Tag für Tag aus der Ukraine erreichen, keineswegs nur historisch, sondern furchterregend aktuell.

Für den deutschen Film verdient diese Oscar-Nacht allemal das Prädikat besonders wertvoll. Auch hier können also gute, international erfolgreiche Werke entstehen.