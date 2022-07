Die Lage am Morgen Wie verhandelt man mit einem Lügner?

Der Soziologe am Reißbrett der Geschichte. Abgesehen davon, dass ich es ein wenig schräg finde, Baerbock und Co. Kriegstreiberei zu unterstellen, nachdem ein Autokrat mit imperialem Drang nach Westen einen souveränen europäischen Staat überfiel, hat Rosas Großstrategie einen Haken: Mit Putin ist gegenwärtig wohl kaum zu verhandeln.

Erstens, weil er ganz offensichtlich kein Interesse daran hat, solange er glaubt, sein eigentliches Ziel noch erreichen zu können: die Auslöschung der Ukraine als eigenständiger Staat sowie in der Folge die Destabilisierung des Westens.

Und zweitens, weil es nahezu unmöglich ist, mit einem Lügner und Kriegsverbrecher zu verhandeln. Siehe jüngst den Getreidedeal. Keine 24 Stunden nach der Einigung, unter anderem den Hafen von Odessa nicht zu beschießen, beschossen Putins Schergen den Hafen von Odessa mit Raketen.

Was ist das Wort eines Mannes wert, der in einer idealen Welt längst in Den Haag in Untersuchungshaft sitzen müsste?

Was tun? Ich bin weder Soziologe noch Großstratege, ich weiß das nicht. Aber mir erscheint das Argument einleuchtend, dass Putin militärisch in die Bredouille geraten muss, damit er an den Verhandlungstisch gezwungen werden kann. Deshalb sind die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine so wichtig. Sie verlängern nicht den Krieg, sondern sie könnten ihn verkürzen.

