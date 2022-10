Die Lage am Morgen Abhängig von Putins irren Entscheidungen

Was der Kapitalismus auch in besseren Zeiten nicht geschafft hat: für Gerechtigkeit zu sorgen. Das hat in den letzten Jahren niemand so deutlich herausgearbeitet wie der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty. In Deutschland erscheint in diesen Tagen sein neues Buch »Eine kurze Geschichte der Gleichheit«, die auch eine lange Geschichte der Ungleichheit ist.

Das liegt unter anderem an der ungleichen Verteilung der Vermögen. Wer viel hat, bekommt oft viel dazu (»Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen«, heißt das schweflig-ökonomische Gesetz, das mein Vater in seinem 90-jährigen Leben tausendmal zitiert hat). Piketty macht einen interessanten Vorschlag, wie das zu ändern wäre, über ein »Minimalerbe«: Jeder bekommt zu seinem 25. Geburtstag vom Staat ein Grundvermögen geschenkt, Piketty nennt 120.000 Euro als Beispiel. Jeder hätte die Chance, diesen kleinen Haufen zu vergrößern.

Finanziert würde das über eine höhere Erbschafts- und eine Vermögensteuer. So hätten die einen weniger Vermögen, die anderen überhaupt eins. Klingt gerecht, finde ich.

Schwefel II

Der dritte Gipfel, über den wir hier reden, ist etwas kleiner, da er auf Deutschland beschränkt ist. Das Thema ist ebenfalls groß. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD empfängt heute Vertreter der kommunalen Spitzenverbände zum Flüchtlingsgipfel in Berlin. Es geht vor allem darum, Migranten besser zu verteilen. An einigen Orten gibt es keinen Platz mehr, auch wegen der vielen Menschen aus der Ukraine.

CDU-Chef Friedrich Merz wollte da schon mit dem schwefligen Wort »Sozialtourismus« gegensteuern. Dafür hat er sich entschuldigt, blieb aber bei der Behauptung, verbesserte Bedingungen für Ukrainer in Deutschland würden zu mehr Migration führen. Faesers Ministerium sieht dafür keine Anzeichen.

Und wenn schon. Dass sich die Bundesregierung mit der Lieferung schwerer Waffen schwertut, kann ich verstehen. Aber eine Folge davon sollte sein, dass man den Menschen, die dem Krieg entkommen wollen, großzügig hilft.

Ambivalentes Ergebnis

Verlassen wir die Gipfel, kommen wir zu den Niederungen von Niedersachsen. Die AfD hat dort am Sonntag 10,9 Prozent geholt, 4,7 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Landtagswahl. Ein ambivalentes Ergebnis. Einerseits ist es ungeheuerlich, dass sich jeder zehnte Wähler für eine Partei entscheidet, die sich dem Rechtsextremisten Björn Höcke unterworfen hat.