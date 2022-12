Die Lage am Morgen Rächt Putin sich jetzt?

Die Idee geht auf Wolfgang Schäuble zurück, als Innenminister rief er die Konferenz 2006 erstmals zusammen. Es gab Erfolge, aber auch viel Kritik. Über religiöse Organisationen würden ausländische Regierungen Einfluss auf die Gespräche nehmen, hieß es einmal. Ein anderes Mal, dass die Bundesregierung auf die Vorschläge der Konferenz gar nicht eingehe. Anderen fehlte eine klare Zielsetzung. Bringt das also was?

Ich habe das Nancy Faeser, die gastgebende Innenministerin gefragt. Sie sagt: »Miteinander zu reden statt übereinander ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Deutschen Islamkonferenz.« Die Konferenz sei »das zentrale Forum für den Dialog und die Kooperation zwischen dem Staat und den Musliminnen und Muslimen in Deutschland«.

Ihr sei es jetzt wichtig, »die Vielfalt des muslimischen Lebens abzubilden«, sagt Faeser. »Denn das muslimische Leben in Deutschland ist in den vergangenen Jahren bunter geworden: neue Initiativen und Foren sind entstanden, junge Menschen und gerade auch muslimische Frauen organisieren sich und verschaffen sich Gehör.«

Konkret geht es heute um eine verbesserte Teilhabe der Muslime und der muslimischen Gemeinde. Und um die Imam-Ausbildung, die noch verbessert werden könne.

Debatte über Ausbildung auf Islamkonferenz (2020): Deutsche Imame sollen Radikalisierung von Gläubigen verhindern

Das Corona-Déjà-vu

Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein schaffen die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr ab. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht.

Die schlechte: Wir fühlen uns in die übelste Phase der Coronapandemie zurückversetzt, als die Länder ihre Gestaltungsmacht nutzten und jedes Land machte, was es wollte. Am Ende war ein Flickenteppich an unterschiedlichen Coronamaßnahmen erschaffen. Verstanden hat das kaum jemand. So ähnlich könnte es jetzt wieder werden.