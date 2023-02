Die Lage am Morgen Putin bemüht den Stalingrad-Mythos

In der ganzen Affäre um falsch gelagerte Akten sieht Biden trotzdem weiter nicht gut aus. Vor allem kann sich Ex-Präsident Donald Trump freuen, weil sein notorisches Aktenhorten in Mar-a-Lago plötzlich gar nicht mehr so schlimm wirkt. Er kann sagen: Seht her, machen doch alle. Aber natürlich gibt es zwischen den beiden Fällen weiter einen erheblichen Unterschied: Während Biden mit den Justizbehörden von Beginn an in der Sache kooperiert hat – also Akten, die womöglich versehentlich in seinem Privathaus lagerten, freiwillig aushändigte – weigerte sich Trump monatelang, solche Papiere herauszurücken. Er und/oder seine Anwälte logen dabei vielleicht sogar die Justizbehörden an.

Für das US-Justizministerium dürfte es dennoch schwieriger werden, Trump wegen der ganzen Geschichte anzuklagen, ohne auch den amtierenden Präsidenten in irgendeiner Form zu belangen. Dann lassen sie es wahrscheinlich lieber. In den Augen der Öffentlichkeit hat sich ohnehin längst der Eindruck durchgesetzt, Biden und Trump hätten irgendwie beide Mist gebaut. Laut einer ABC-Umfrage glauben 77 Prozent der Wählerinnen und Wähler, dass Trump sich falsch verhalten hat. Bei Biden sind es immerhin 64 Prozent. Autsch.

»Letzte Generation« auf Bali

Die Klimaschutz-Gruppe »Letzte Generation« hat ein kleines Image-Problem. Zwei ihrer Aktivisten aus Baden-Württemberg haben offenbar einen Gerichtstermin geschwänzt und sind stattdessen in den Bali-Urlaub geflogen. Die beiden sollten vor dem Richter erscheinen, weil sie sich an einer Straßenblockade der »Letzten Generation« im Raum Stuttgart beteiligt hatten. Gegen Big Oil, PS-Protze und so.

Vor allem sorgt der Umstand für Aufregung, dass radikale Klimaschützer Tausende (klimaschädliche) Flugmeilen zurücklegen. Es gibt viel Hohn und Spott. Die CDU bemüht schon den Klassiker »Wasser predigen, Wein trinken«. Ganz vorne mit dabei beim Shitstorm sind auch die Klimaaktivisten von der »Bild«-Zeitung. Zeile: »Die verlogene Welt der Klima-Kleber: Unsere Straßen blockieren, aber Langstrecke fliegen.« Die Redaktion tut routiniert das, was sie offenbar am liebsten mag: einzelne Leute an den Pranger stellen.