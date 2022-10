Genau das ist das Problem. Der Wiederaufbau kann eigentlich erst richtig beginnen, wenn die Waffen schweigen. Und doch ist es richtig, wenn heute in Berlin internationale Experten zusammenkommen, um schon jetzt darüber zu reden. Eingeladen haben Olaf Scholz als G-7-Vorsitzender und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, für die Ukraine ist Ministerpräsident Denys Schmyhal dabei, Präsident Wolodymyr Selenskyj wird zugeschaltet.

Das Treffen soll, so betonen die Organisatoren, keine Geberkonferenz sein, es wird also nicht darum gehen, möglichst viel Geld einzusammeln. Stattdessen will man vor allem darüber sprechen, wie die Hilfe am besten in der Ukraine ankommt, wenn endlich Frieden herrscht.

Denn machen wir uns nichts vor: Wenn die Milliarden fließen, dann werden in der Ukraine nicht nur jene bereitstehen, die es gut meinen mit ihrem Land. Korruption war vor dem russischen Überfall ein großes Übel in der Ukraine. Und dieses Übel wird mit dem Krieg nicht einfach verschwinden.

»Wenn wir die Ukraine wiederaufbauen, dann tun wir das mit dem Ziel der Ukraine als EU-Mitglied im Kopf«, sagt der Kanzler. Die Perspektive soll Anreiz und Mahnung für die ukrainische Regierung sein: Die internationale Wiederaufbauhilfe funktioniert nur, wenn Ihr den Kampf gegen Korruption und für mehr Rechtsstaatlichkeit aufnehmt. Am Ende winkt der Beitritt zur EU.

Reicher Premierminister

Bleiben wir beim Geld. Der neue Premierminister Großbritanniens hat nämlich auch ziemlich viel davon. Auf fast 850 Millionen Euro wird das Privatvermögen Rishi Sunaks geschätzt. Sunak hat einst viel Geld als Investmentbanker und Hedgefonds-Manager verdient. Seine Frau Akshata Murty ist die Tochter von Nagavara Murthy, eines der vermögendsten Männer Indiens, sie hält Anteile an dessen IT-Unternehmen.