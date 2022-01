Die Lage am Morgen Auch Scholz droht Russland jetzt ein bisschen

Die Lage am Morgen

Liebe Leserin, lieber Leser, guten Morgen,

heute geht es einmal mehr um die Kriegsgefahr zwischen Russland und der Ukraine: Nach Annalena Baerbock reist nun US-Außenminister Blinken in die Krisenregion. Wir fragen uns, ob Boris Palmer auch ohne die Grünen Oberbürgermeister in Tübingen bleiben will. Und ein Frankreich-Schwerpunkt: Emmanuel Macrons Pläne für Europa und die Ibiza-Affäre seines Bildungsministers.