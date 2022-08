Die Lage am Morgen Putin und die Brandschützer

Ihre finnische Kollegin hatte zuvor einen Gang höher geschaltet: »Es ist nicht richtig, dass Russen ein normales Leben führen, in Europa reisen und Touristen sein können, während Russland einen aggressiven, brutalen Angriffskrieg in Europa führt.« So klar dürfte es zumindest rechtlich nicht sein. Was etwa soll mit den bereits erteilten Touristenvisa passieren, die oft mehrere Jahre gültig sind ?

Auch der lettische Außenminister hatte sich bereits ähnlich geäußert und machte klar, dass es nicht um humanitäre Visa gehe.

Tatsächlich kommen sehr viele Russinnen und Russen nach Finnland . Seit die Corona-Restriktionen Mitte Juli gefallen waren, verzeichnete das Land offenbar einen rasanten Anstieg an Touristen, Busunternehmen in St. Petersburg bieten wieder Reisen ins Nachbarland an. Finnische Flughäfen dienen dazu, das europäische Flugverbot aus Russland zu umgehen.

Ob umsetzbar oder nicht – die Diskussion könnte an Fahrt aufnehmen, berührt sie doch das moralische Empfinden vieler Menschen.

Das dürfte auch dem Kommunikationsprofi Wolodymyr Selenskyj klar gewesen sein, als er kürzlich in einem Interview mit der »Washington Post« das Reiseverbot für Russen ins Spiel brachte. Es sei wichtig, sagte der ukrainische Präsident, dass die Grenzen geschlossen würden – und zwar für alle Russen, auch solche, die ihr Land verlassen hätten und gegen den Krieg seien. Die Russen, so Selenskyj, sollten in ihrer eigenen Welt leben.

Ein harter, ein kalter, aber aus seiner Sicht ein verständlicher Satz. Ich persönlich finde die Vorstellung beklemmend, wenn etwa russische Kriegsgegner, Oppositionelle oder einfach nur junge Studierende oder ängstlich Schweigende kein »Für-alle-Fälle«-Visum mehr bekämen.

Vielleicht handelt es sich am Ende eher um eine symbolische Debatte, weil die meisten Russen sich eine Reise nach Europa ohnehin nicht leisten können oder offensichtlich keinen »Auslandspass« haben, wie ich jetzt gelernt habe. Und dennoch: Seit Anfang des Jahres sollen Russen fast 60.000 finnische Visa beantragt haben. Ein Touristenvisum ist einfacher zu bekommen und steht nicht dafür, dass man seine Heimat für immer verlässt – die Entscheidung zu treffen, schafft nicht jeder. Als Tourist jederzeit einreisen zu können, kann einem wertvolle Zeit verschaffen. Ende August wollen die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Prag darüber beraten.

Wer mit dem Feuer spielt, verdient den ausgestreckten Mittelfinger

Apropos russische Touristen. Die reisen ja gern auf die Krim, die ukrainische Halbinsel am Schwarzen Meer, die ihr Präsident seit 2014 besetzt. Am Dienstag haben sie nicht schlecht geschaut, als es plötzlich in Sichtweite der schicken weißen Strandbetten explodierte – ein mutmaßlicher Angriff auf eine russische Luftwaffenbasis.

Das war nicht nur eine kleine Erinnerung daran, was ihre Regierung etwas weiter nördlich derzeit dem Land antut, während sie in der Sonne baden; es war auch ein nicht zu unterschätzender Erfolg für die ukrainische Seite (die es nicht gewesen sein will – die Aussagen dazu sind bislang kämpferisch bis widersprüchlich).