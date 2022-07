Die Lage am Morgen

Meine Eltern schien das nicht zu bekümmern. Sie fürchteten den Mann ganz offensichtlich nicht, obwohl sie seine Politik kannten. Ich kannte seine Politik nicht, fürchtete mich aber umso mehr. (Später wendete sich alles zum Guten: Ich las über seine Politik und fürchtete ihn nicht mehr).

Tja, Franz Josef Strauß. Der Politiker, der immer so schwitzte und (echt oft) böse guckte im TV. Der ständig in der Welt herumjettete und Nebenaußenpolitik betrieb, obwohl er doch nur Chef von diesem Bayerndings war. Er war bei Mao Tse-tung in China, beim alten Assad in Syrien, beim togoischen Diktator Eyadema, bei Pinochet in Chile und drüben beim Honecker sowieso.

Fällt ihnen was auf? Lupenreine Demokraten waren die alle nicht.

Legendär natürlich Strauß’ weihnachtliche Reise in die Sowjetunion im Winter 1987. Der Ministerpräsident flog die Cessna-Maschine selbst und landete sie unter Protest seines Co-Piloten auf dem wegen Schneegestöber eigentlich gesperrten Moskauer Flughafen.