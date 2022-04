1. Der Untergang einer Legende Das russische Militär versucht, im Osten der Ukraine in die Offensive zu kommen, die russische Propaganda vermeidet aber den Begriff »Offensive«. So wie der Krieg nicht Krieg heißen darf, sondern »Spezialoperation«. Diese Operation sei aber in die nächste Phase übergegangen, sagte Außenminister Sergej Lawrow heute. Und das russische Verteidigungsministerium meldet Luftangriffe auf mindestens 60 Ziele. Mein Kollege Fritz Schaap berichtet : »Die russischen Streitkräfte begannen am Montag mit Unterstützung schwerer Artillerie Attacken auf die Orte Rubischne, Popasna und Marinka. Zuvor hatten sie nur punktuelle Angriffe entlang der Kontaktlinie durchgeführt.« Allerdings gehen die meisten Beobachter nicht von einem schnellen Durchmarsch aus. (Hier mehr dazu. )

Bild vergrößern Die »Moskwa« in einem Bild von 2009 Foto: ZUMA PRESS / IMAGO

Bild vergrößern Foto: DPA

Versuchen wir es bei Corona ausnahmsweise mit positiven Nachrichten. Die Inzidenz ist auf 669,9 gesunken; vor Tagen fiel sie bereits unter die 1000er-Marke. Das Robert Koch-Institut registrierte 22.483 Neuinfektionen. Immer noch viel, wirkt aber nicht mehr ganz so bedrohlich. Ein Volk von 80 Millionen Viro- und Epidemiologen weiß natürlich: Die tatsächlichen Werte dürften höher liegen – aus zwei Gründen. Erstens gibt es wegen der Feiertage einen Meldeverzug. Zweitens lassen viele ihren positiven Schnelltest nicht mehr durch einen PCR-Test überprüfen – und nur der zählt fürs Amt. Die Dunkelziffer ist also hoch. Meldeverzug, Dunkelziffer, in der Reihe der bürokratischen Wortungetüme fehlt nur noch die Kriminalstatistik. Aber selbst die taugt heute für gute Corona-News: Weniger Menschen sind dank des Virus radlos, im zweiten Pandemie-Jahr zählte die Polizei weniger Fahrrad-Diebstähle. Ja, auch hier ist die Dunkelziffer hoch, da aber die Versicherungsbranche ebenfalls ein Rekordtief meldet, scheint wirklich etwas dran zu sein an der sinkenden Fahrradklau-Inzidenz. Wer zu Hause arbeitet, lässt sein Rad seltener unbeaufsichtigt draußen stehen. Die Versicherer warnen allerdings: Wenn Diebe zuschlagen, wird es teurer als früher. Der »Schadendurchschnitt«, auch so ein Wort, habe sich in den vergangenen zehn Jahren von 440 Euro auf 860 Euro fast verdoppelt. Diebe suchen demnach in Kellerräumen gezielt nach hochwertigen Rennrädern, E-Bikes oder Mountainbikes. Ihr Rat: Auch drinnen Räder anschließen. Ein ganz und gar unbürokratisches Wort hat Karl Lauterbach am Wochenende gebraucht: Der Gesundheitsminister warnte vor einer möglichen »Killervariante« im Herbst, so ansteckend wie Omikron, so tödlich wie Delta. Jetzt sind viele genervt, manche sogar empört wegen des alarmistischen Tonfalls. Schließlich wisse niemand, wie sich das Virus entwickelt, es könne auch harmloser werden. Dabei müsste die Lektion aus zwei Jahren Corona doch sein: Lasst uns das Beste hoffen, aber auf das Schlimmste vorbereitet sein. Lauterbach verdient keine Kritik wegen mahnender und manchmal drastischer Worte – sondern weil es ihm politisch zu selten gelingt, das Nötige durchzusetzen. Weder alarmistisch noch bürokratisch sagt es der Intensivmediziner Daniel Zickler von der Berliner Charité: »Bei den jetzigen Virusvarianten ist die Gefahr eher niedrig. Aber das kann sich jederzeit ändern.« Meine Kollegin Nike Laurenz hat mit ihm über die Lage in den Krankenhäusern gesprochen – und da gibt es leider keine guten Nachrichten: »Wir sind – deutschlandweit – jetzt in einer deutlich schlechteren Situation als während der Pandemie«, sagt Zickler. »Natürlich haben wir Erfahrungen gesammelt, dazugelernt. Aber erfahrene Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal – und damit die betreibbaren Intensivbetten in Deutschland: Von allem gibt es weniger als zuvor.« Lesen Sie hier das ganze Interview: »Sie sagten, sie wollen sterben, und sagen nun, dass sie froh sind, wieder in ihrem Garten zu stehen« 3. Krisenstäbchen gegen Salz

Bild vergrößern Foto: Issei Kato / REUTERS

Wo wir gerade bei Lauterbach sind: Der isst bekanntlich kein Salz, ein bisschen Zerstreuung täte ihm aber sicher gut. Da gefiele ihm vielleicht diese Erfindung japanischer Forscher: Sie haben Essstäbchen entwickelt, die mit der Hilfe von Computern den Salz-Geschmack verstärken – was wiederum Menschen helfen könnte, die auf eine natriumarme Ernährung angewiesen sind. Die Stäbchen sind an einen Mini-Computer am Armband des Essenden angeschlossen. Das Gerät nutzt schwachen elektrischen Strom, um Natriumionen aus dem Essen über die Stäbchen in den Mund zu leiten und dort das salzige Gefühl zu erzeugen, erklärt ein Forscher: »Im Ergebnis wird der salzige Geschmack 1,5-fach verstärkt.« Offenbar gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, Sinneserfahrungen mithilfe der modernen Technik zu simulieren. Das Team hat auch einen Fernsehbildschirm entwickelt, der sich ablecken lässt und dabei verschiedene Geschmacksrichtungen imitiert. Es ist also endgültig bewiesen: Geschmacksverlust muss nichts mit Corona zu tun haben. Lesen Sie hier mehr: Elektrische Essstäbchen simulieren Salzgeschmack (Sie möchten die »Lage am Abend« per Mail bequem in Ihren Posteingang bekommen? Hier bestellen Sie das tägliche Briefing als Newsletter.)

Abspielen Erneut abspielen Zur Playlist hinzufügen

Was heute sonst noch wichtig ist Fast zwei Drittel der Deutschen halten Olaf Scholz nicht für führungsstark: Für eine deutliche Mehrheit erweist sich Olaf Scholz in der aktuellen Lage als schwacher Bundeskanzler. Nur bei den Anhängern seiner eigenen Partei genießt er weiterhin Rückhalt.

Vorwürfe sexueller Belästigung bei den Linken – Union fordert juristische Aufklärung: Nach einem SPIEGEL-Bericht über mutmaßliche sexuelle Übergriffe bei den Linken fordern andere Parteien die Aufklärung der Vorwürfe. Die Union dringt auf juristische Konsequenzen.

Internationaler Währungsfonds senkt Wachstumsprognose deutlich: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine belastet weltweit die Konjunktur, der Internationale Währungsfonds reduziert seine Prognose kräftig. Und es drohen weitere Coronarisiken.

Meereis in der Antarktis fällt auf bisher niedrigsten Stand: Während das Eis der Arktis zurückgeht, nimmt das der Antarktis normalerweise leicht zu. Doch diese Ausdehnung geht nun offenbar zurück: Forscher haben in einer Studie den zweiten Tiefstwert in nur fünf Jahren gemessen. Meine Lieblingsgeschichte heute: Über Leserbriefe Warum er grundsätzlich gern Leserbriefe beantwortet, darüber hat mein Kollege Stefan Weigel seine Midlife-Kolumne geschrieben. In der Schule würde es heißen: Thema verfehlt. Aber ein Leser schrieb ihm wenige Minuten nach Erscheinen des Textes: »Guten Tag, vielen Dank für diese Kolumne. Sie ist, streng genommen, sinnlos, da sie nichts zur Weiterbildung/Information/ähnliches des Spiegellesers beiträgt. Gleichwohl habe ich sie gerne und erfreut gelesen und hatte danach gute Laune.« Ich habe Stefan selten so froh gesehen. Und das in seinem Alter. Lesen Sie hier mehr: Warum ich grundsätzlich gern Leserbriefe beantworte Was wir heute bei SPIEGEL+ empfehlen Das passiert, wenn sie gewinnt: Marine Le Pen hat Chancen, Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag zu schlagen. Frankreich würde ein anderes Land – und Europa ein anderer Kontinent .

Sperma- und Faserspuren belasten ihn – aber ist er auch ein Mörder? Die 17-jährige Frederike wurde im Herbst 1981 erstochen, Ismet H. wurde verdächtigt, aber freigesprochen. Wegen einer neuen Regelung könnte der Fall nun noch einmal verhandelt werden. Seine Anwälte meinen aber, die Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt .

Das Covid-Rätsel – milder Verlauf, aber wochenlang Symptome: Geimpft, geboostert und trotzdem infiziert. Viele Menschen haben in diesem Fall nur leichte Beschwerden, leiden darunter aber mehrere Wochen. Wie lange ist das unproblematisch und wann beginnt Long Covid ?

Was heute weniger wichtig ist

Bild vergrößern Foto: Isabel Infantes / dpa

Bild vergrößern Foto: plassmann / Thomas Plaßmann

Und heute Abend?

Bild vergrößern Die Begeisterung der Eintracht-Fans in Barcelona Foto: Arne Dedert / dpa