Die Lage am Morgen Angriff auf Salman Rushdie

Besonderen Schutz, besondere Sicherheitsvorkehrungen gab es wohl auch am Freitagabend nicht, in einem Kulturzentrum in Chautauqua im US-Bundesstaat New York, einem Ort, von dem nun überall zu lesen ist, wie friedlich, wie sicher es hier eigentlich ist. Doch ausgerechnet hier passierte es nun: Ein 24-jähriger Amerikaner aus New Jersey, dessen Name mit Hadi M. angegeben wird, griff Rushdie, 75, zu Beginn einer Vorlesung mit einem Messer an, stach mehrfach auf ihn ein. Nach einer Not-OP wird der Autor künstlich beatmet. Rushdie könne nicht sprechen, so sagt es sein Agent, er werde womöglich ein Auge verlieren, die Nervenstränge in seinem Arm seien durchtrennt und seine Leber verletzt.

Der Schock und das Entsetzen weltweit sind groß. Wollte Hadi M. nach Jahrzehnten die Fatwa des Ajatollahs vollstrecken, gibt es einen direkten Zusammenhang zum Hass, den Iran auf Rushdie immer wieder geschürt hat? Noch haben die Ermittler keine Antworten auf diese Fragen. So oder so, eine Mitverantwortung für das feige Attentat wird das Regime in Teheran kaum von sich weisen können.

Bitter: In Chautauqua wollte Rushdie vor Hunderten Menschen im Rahmen einer Veranstaltungsreihe »More than Shelter« sprechen – es sollte um die politische Verfolgung von Künstlern gehen, um die Frage, ob die USA ein sicherer Zufluchtsort für Schriftsteller im Exil sein können.

Auszug aus Kabul

Am kommenden Montag vor genau einem Jahr haben die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul zurückerobert. Wohl kaum jemanden lassen die Erinnerungen an die Tausenden Menschen unberührt, die am North Gate des Flughafens in der glühenden Hitze verzweifelt, wütend, entschlossen versuchten, das Land zu verlassen. An Menschen, die sich sogar an startende Flugzeuge klammerten , um nur irgendwie das Land verlassen zu können. Um vor den Taliban zu flüchten, deren Schreckensherrschaft vor 20 Jahren geendet hatte. Unzertrennlich sind diese Bilder seit dem 15. August 2021 mit dem Versagen des Westens verbunden, das ebenfalls flüchtete.