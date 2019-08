es gibt immer einen alten Tweet: "Handelskriege sind gut und leicht zu gewinnen", verkündete US-Präsident Donald Trump im März 2018. Wirklich? Mehr als ein Jahr später zankt sich seine Regierung weiter mit den Chinesen über ein umfassendes Handelsabkommen. Um den Druck auf Peking zu verstärken, hat Trump neue Strafzölle von zehn Prozent auf chinesische Waren im Gesamtwert von 300 Milliarden Dollar angekündigt. Wie üblich gingen danach die Börsen in die Knie, auch der Ölpreis sackte ab.

Was daran wirklich besorgniserregend ist: Obwohl beide Seiten praktisch permanent miteinander verhandeln, scheint die Sache kaum voranzukommen. Es herrscht eine Art Stellungskrieg. Offenbar sind die Chinesen zuversichtlich, dass sie am Ende den längeren Atem haben. Sie könnten die US-Wahl 2020 abwarten und darauf hoffen, dass sie es dann mit einem neuen Präsidenten in Washington zu tun haben. Umgekehrt nutzt Trump den Handelskrieg, um sich seinem heimischen Publikum als knallharter Kämpfer für die amerikanischen Interessen zu präsentieren.

Das kann jetzt eine Weile so weitergehen. Bei vielen Amerikanern kommt das gut an. Noch. Doch vielleicht ändern sie ihre Meinung, wenn in diesem Jahr die Weihnachtsgeschenke teurer werden. Von Trumps neuen Zöllen wären zum Beispiel auch Smartphones oder Kinderspielzeug betroffen.

Saudi-Arabien lockert Regeln für Frauen

Bernd von Jutrczenka/ dpa

Es klingt wie eine Banalität, doch für das erzkonservative Saudi-Arabien ist das eine kleine Revolution, ein Zeichen der Hoffnung auf mehr Liberalität: Das Königreich hat eine (leichte) Lockerung der strikten Regeln für Frauen angekündigt. Nachdem ihnen im vergangenen Jahr das Autofahren erlaubt wurde, sollen Frauen künftig auch ohne die Erlaubnis eines Mannes Reisepässe erhalten und Trips ins Ausland unternehmen dürfen. Bislang benötigen Frauen für Reisen, ein Studium oder die Ausübung bestimmter Berufe die Zustimmung ihres Mannes, Vaters, Bruders oder eines anderen männlichen Verwandten. Sie werden de facto wie Minderjährige behandelt.

Die neuen Regeln wurden wohl von Kornprinz Mohammed bin Salman angestoßen und in der Staatszeitung vermeldet. Demnach dürfen Frauen künftig auch selbst auf Ämtern die Geburt eines Kindes anzeigen oder das Sorgerecht für ihre Kinder beantragen.

Brände in Sibirien weiten sich aus

Michael Risinger/Zuma Press/DPA

Es ist eine Katastrophe, die von der internationalen Öffentlichkeit bislang kaum wahrgenommen wird: Die gigantischen Waldbrände in Sibirien nehmen besorgniserregende Ausmaße an. Russische Löschmannschaften bekommen die Lage kaum in den Griff. Insgesamt sollen wegen der extremen Trockenheit in diesem Jahr bereits 30.000 Quadratkilometer Wald brennen, das ist ein Gebiet so groß wie Nordrhein-Westfalen. Eine Sorge ist nun, dass die Feuer bald auch Städte wie Nowosibirsk erreichen könnten. Schon jetzt zieht der Rauch in viele hundert Dörfer und Städte im Land. Eine andere Sorge: Der Rauch und die Asche könnten die Arktis erreichen und dort nach Ansicht von Experten zu einem weiteren Abschmelzen der Eisschichten führen.

Große SPIEGEL-Reihe zu 30 Jahre Mauerfall

Dieter Endlicher / AP

Die Älteren erinnern sich: Der Mauerfall war ein großartiges historisches Ereignis, eine Wende. Die Zeit danach war für viele Menschen ein Abenteuer, brachte aber auch große Lasten und Probleme. In diesem Jahr jährt sich der Mauerfall am 9. November zum 30. Mal. Fast zeitgleich werden im Spätsommer und Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. Unsere Redaktion wird diese Ereignisse intensiv begleiten: In der Artikelserie "Wir seit '89" veröffentlichen wir in den kommenden Wochen und Monaten eine Vielzahl von Texten und Videos rund um den Mauerfall und seine Folgen. Zudem wird DER SPIEGEL in seiner Reihe SPIEGEL live seine Gäste zu Diskussion künftig auch ins Dresdner Staatsschauspiel einladen. Wenn Sie mehr über die Serie und die Themen wissen wollen, können Sie hier alle Details erfahren und einen eigenen Newsletter bestellen.

Verlierer des Tages...

AFP

... ist Jeff Bezos. Dem Chef von Amazon droht eine herbe Schlappe. Eigentlich sollte Amazon einen Zehn-Milliarden-Dollar-Auftrag für neue IT-Systeme für das US-Verteidigungsministerium erhalten, die "Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud" (Jedi). Doch nach Protesten von Mitbewerbern ließ US-Präsident Donald Trump die Vergabe an Amazon stoppen. Wirklich überraschend kommt die Intervention nicht: Trump und Bezos liegen schon sein langem im Streit. Bezos ist auch Eigentümer der "Washington Post", die Trump regelmäßig kritisiert. Der Amazon-Auftrag soll nun erneut vom Pentagon geprüft werden.

