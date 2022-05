Die Lage am Morgen Fahren Scholz und Macron nach Kiew?

Es tut sich was in der Fläche

Diese LAGE beginnt mit einem Geständnis: Wir im SPIEGEL-Hauptstadtbüro blicken traditionell mit einer Spur Überheblichkeit (aber wirklich nur einer kleinen) auf die politischen Geschehnisse in den Bundesländern. Die Musik spielt schließlich hier bei uns in der Bundeshauptstadt! Aber in diesen Tagen, gerade an diesem Wochenende, können wir nicht leugnen: In den Ländern ist was los!

Vor der Wahl in Schleswig-Holstein an diesem Sonntag wird der FDP-Vorsitzende (zugleich Bundesfinanzminister) Christian Lindner heute noch einige Last-Minute-Wahlkampftermine in Kiel und Lübeck absolvieren.

In Nordrhein-Westfalen werben die grüne Außenministerin Annalena Baerbock (Köln), der CDU-Chef Friedrich Merz (Wuppertal) und FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai (Mönchengladbach) für ihre Parteien zur Wahl am 15. Mai. Für SPD-Kandidat Thomas Kutschaty findet sich in der Terminvorschau kein Promi-Auftritt – muss uns das Sorgen machen?