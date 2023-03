Die Lage am Morgen

Das heißt, ich verstehe das natürlich schon, rein rational. Versandhandel, Amazon, lebenswerte Innenstädte und so weiter, jaja, schon gut. Emotional verstehe ich es trotzdem nicht, weil ich gern zu Karstadt gehe. Ich habe in dieser Woche lange überlegt, woran das liegt, ob es der bundesrepublikanische Nostalgiker in mir ist, den das Warenhaus nach wie vor anspricht. Ob ich wegen meiner Herkunft aus dem Ruhrgebiet ein Herz auch für Piefiges habe, für Angestaubtes, nicht so Schickes. Ich bin allerdings zum Schluss gekommen, dass die Wahrheit viel einfacher ist: Ich bin tendenziell faul.

Einkaufen mag ich generell nicht so gern, sondern bringe es hinter mich, wenn ich meine, etwas zu brauchen, also meist dann, wenn es sich nicht mehr aufschieben lässt. Das führt dazu, dass ich häufig mehrere Dinge auf einmal kaufen muss. Statt kreuz und quer durch die Stadt oder auch nur die Fußgängerzone zu hetzen, muss ich dafür bei Karstadt (oder Kaufhof) nur von einer Etage in die andere fahren. Am letzten Wochenende haben wir in einer halben Stunde ein Armband, Ohrringe und ein Buch für meine Tochter zum Geburtstag gekauft, zwei Küchenmesser, ein Taschenmesser, Socken, Kinderunterwäsche, eine neue Kaffeemaschine und dann, ganz unten, in der Lebensmittelabteilung, alles fürs Abendessen. Die Verkäuferinnen und Verkäufer waren für Berliner Verhältnisse fast verdächtig freundlich und klangen sogar, als würden sie sich mit den Dingen auskennen, die sie uns verkauften. Es war herrlich.

Aber das bekommt man doch alles auch im Internet? Ja, aber ich bin berufsmäßig sehr viel im Internet unterwegs. Ich freue mich, wenn ich da nicht auch noch einkaufen muss. Vor dem Karstadt in der Müllerstraße im Wedding gibt es außerdem noch einen wirklich hervorragenden Döner. Bestellen Sie den mal im Internet.

Trauerspiel Schule

Der Samstag sollte kein Tag des Ärgers sein, trotzdem sei an dieser Stelle die Frage erlaubt, worüber Sie sich in Ihrem Alltag am häufigsten aufregen. Bei mir sind es Berliner Autofahrer und, zumindest im Winter, das Berliner Wetter, was beides eher dumm ist, weil sich beides nicht ändern lässt. Worüber ich mich hingegen erstaunlich selten ärgere: über die Schule, die meine Kinder besuchen.

Mir ist bewusst, dass ich mich damit in einer ziemlich privilegierten Situation befinde, dass die Schule im Leben vieler Eltern ein ständiges Ärgernis ist und oft mehr als das: ein echtes Trauerspiel. In der aktuellen SPIEGEL-Titelgeschichte beschreiben mehrere Kolleginnen und ein Kollege das ganze bundesweite Ausmaß dieses Dramas. Es geht um fehlende Lehrerinnen und Lehrer, ausfallenden Unterricht, zu große Klassen, heruntergekommene Gebäude. Für unsere Hausmitteilung, diesen wöchentlichen Einblick in unsere Arbeit, ganz vorn im gedruckten SPIEGEL, hat die Kollegin Silke Fokken das so zusammengefasst: »Was die Politik mit den Schulen macht, ist unterlassene Hilfeleistung. Immer mehr Kinder bleiben dabei auf der Strecke.«