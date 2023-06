Die Lage am Morgen

Einen richtigen und passenden Umgang mit China zu finden ist nahezu unmöglich. Einerseits plustert sich die Volksrepublik zur absoluten Supermacht auf, die vor der Küste von Taiwan auch außenpolitisch eine absolute Skrupellosigkeit aufscheinen lässt. Das chinesische Regime kontrolliert und gängelt seine Bürger. Es malträtiert ethnische Minderheiten wie die Tibeter oder Uiguren aufs Übelste und sorgt gleichzeitig dafür, dass Russland trotz westlicher Sanktionen weiter das bekommt, was es zur Waffenproduktion benötigt. All dies sollte bei den Treffen der nächsten Tage offen angesprochen werden.

Gleichzeitig ist es wichtig, mit China im Gespräch, gar um ein Vertrauensverhältnis bemüht zu bleiben. Denn keines der vielen schwerwiegenden Probleme der Welt wird künftig ohne konstruktives Mitwirken Chinas gelöst. Weder der Klimawandel, noch der Krieg in der Ukraine, noch der Weltfrieden an sich. Diesen Spagat hinzubekommen, ohne einen Leistenbruch zu erleiden, ist die eigentliche Herausforderung – heute, beim Empfang der chinesischen Regierung, genau wie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten.

Um 18 Uhr empfängt Scholz Chinas Ministerpräsident Li Qiang zum Abendessen im Kanzleramt. Es wäre eine frühe Mahlzeit, aber vermutlich will Scholz noch rechtzeitig zur Hauptstadtparty des SPIEGEL erscheinen, die heute Abend steigt. Und wenn der Gast aus China spontan mitkommen will, gern auch +1. Wir würden ihm bei Bedarf selbstverständlich auch erklären, was das Schöne an der Pressefreiheit ist.

Pechstein gehabt

Der neue Shooting-Star am Himmel der Friedrich-Merz-CDU heißt Claudia Pechstein. Am Freitag trat die einst sehr erfolgreiche Eisschnellläuferin und heutige CDU-Politikerin in der Uniform ihres Arbeitgebers, der Bundespolizei, bei einem Partei-Konvent im Konrad-Adenauer-Haus auf.